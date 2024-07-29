Ο ηθοποιός Κόλιν Φάρελ απέτισε έναν συγκινητικό φόρο τιμής σε στενή του φίλη -για τα «εκπληκτικά» 40ά γενέθλιά της- και αποκάλυψε ότι θα τρέξει σε μαραθώνιο μαζί της.

Η Έμμα Φόγκαρτι είναι ο μακροβιότερος άνθρωπος της Ιρλανδίας που παλεύει με τον πιο σοβαρό τύπο της οδυνηρής δερματικής πάθησης, «epidermolysis bullosa - EB» (πομφολυγώδης επιδερμόλυση).

Στους γονείς της γυναίκας είπαν ότι δεν θα ζούσε πάνω από μία εβδομάδα μετά τη γέννησή της, αλλά γιόρτασε 40ά γενέθλιά της τον περασμένο μήνα, ενώ είναι επιζήσασα και από καρκίνο.

Ο Φάρελ, ο οποίος πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στην ταινία «A Big Bold Beautiful Journey» την επόμενη χρονιά μαζί με τη Μάργκο Ρόμπι και γυρίζει επίσης το θρίλερ του Netflix «The Ballad Of A Small Player», θα πάρει μέρος στον Μαραθώνιο του Δουβλίνου, τον Οκτώβριο.

«Το γεγονός ότι θα τρέξω στον Μαραθώνιο του Δουβλίνου με τη φίλη μου για να γιορτάσουμε τα γενέθλιά της είναι κάτι για το οποίο είμαι τόσο ενθουσιασμένος. Έχει κερδίσει ήδη!» τόνισε ο ηθοποιός.

Οι φίλοι της Έμμα που θα συμμετάσχουν στον Μαραθώνιο ελπίζουν ότι, με τη βοήθεια του κόσμου, θα συγκεντρωθούν 400.000 ευρώ για τη Debra, μη κυβερνητική οργάνωση που βοηθά 300 άτομα στην Ιρλανδία που ζουν με EB.

«Εδώ και χρόνια, έχω την τύχη να είμαι μάρτυρας, όχι μόνο του θάρρους και της ευαλωτότητάς της, αλλά και του χιούμορ, του πείσματος και της μεγάλης καρδιάς της» ανέφερε ο Κόλιν Φάρελ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.