Η ελληνικής καταγωγής ηθοποιός, Νία Βαρντάλος, βρέθηκε στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της νέας της ταινίας «Γάμος αλά ελληνικά 3» που έγιναν σε Ραφήνα και Κέρκυρα.

Μάλιστα, η ίδια έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου ποζάρει στο αεροδρόμιο με το νέο της ελληνικό διαβατήριο και στέλνει το δικό της μήνυμα.

«Την τράβηξα τον περασμένο μήνα, την πρώτη φορά που προσγειώθηκα στην Αθήνα με το νέο μου ελληνικό διαβατήριο. Σας ευχαριστώ @greeceinla για αυτή την τιμή. Ήταν χαρά μου να συμμετέχω σε γυρίσματα στην Ελλάδα (φιλμ) με βίζα και τώρα ανυπομονώ για πολλές ακόμα παραγωγές. Συνιστώ ανεπιφύλακτα να εργαστείτε στην Ελλάδα... και να προσλάβετε Έλληνες!», έγραψε η διάσημη ηθοποιός στην ανάρτησή της.

Με γυρίσματα στην Κέρκυρα, την Ανάβυσσο και πλάνα από πολλά όμορφα νησιά της Ελλάδας, η ταινία, χάρη και στην προσεγμένη φωτογραφία της, βλέπεται πολύ ευχάριστα. Το γρήγορο μοντάζ αποδίδει ακριβώς την αίσθηση που έχει κάποιος όταν βρίσκεται κοντά στην οικογένεια Πορτοκάλος: κανείς δε μπορεί να κάτσει ήσυχος πέντε λεπτά – εκτός του Ίαν – ή αν κάθεται, τότε σίγουρα κάτι ετοιμάζει. Η πρώτη ταινία «Γάμος αλά ελληνικά» κυκλοφόρησε το 2002 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία.

Η πρώτη ταινία «Γάμος αλά ελληνικά» κυκλοφόρησε το 2002 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.