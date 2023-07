Shakira: Ξεκίνησε στην Ισπανία νέα έρευνα για φορολογική απάτη της τραγουδίστριας

Η Σακίρα είναι αντιμέτωπη με μια νέα έρευνα φορολογικής απάτης πολλών εκατομμυρίων λιρών στην Ισπανία, σύμφωνα με ανακοίνωση δικαστηρίου. Η 46χρονη τραγουδίστρια του «Hips Don't Lie» αναμένεται να δικαστεί προς το τέλος του έτους σε μια άλλη υπόθεση που αφορά πάνω από 14,5 εκατ. ευρώ για καθυστερημένους φόρους και αφορά τα έτη 2012 και 2014.

Στην υπόθεση αυτή, ο εισαγγελέας ζητά ποινή φυλάκισης έως και οκτώ έτη σε βάρος της σταρ, το πλήρες όνομα της οποίας είναι Shakira Isabel Mebarak.

Η Shakira, η οποία έχει συνδεθεί ερωτικά με τον πιλότο της F1, Lewis Hamilton, τις τελευταίες εβδομάδες, αρνήθηκε κάθε αδίκημα και επέμεινε ότι θα «πολεμήσει» τις κατηγορίες που της αποδίδονται στο δικαστήριο αντί να επιδιώξει μια συμφωνία της τελευταίας στιγμής με τους εισαγγελείς του ισπανικού κράτους.

Η νέα έρευνα, που αφορά το φορολογικό έτος 2018, θα διεξαχθεί σε δικαστήριο του Esplugues de Llobregat, το ίδιο που είχε ξεκινήσει την προηγούμενη έρευνα για την τραγουδίστρια. Οι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν σήμερα τα δημοσιεύματα, Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023, τα οποία θα βάλουν τη Σακίρα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ΜΜΕ.

