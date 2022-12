Selena Gomez: Αποκάλυψε ποιος ήταν ο έρωτας της ζωής της – Όχι, δεν είναι ο Justin Bieber

Για μεγάλο χρονικό διάστημα η Selena Gomez συνδέθηκε με τον Καναδό τραγουδιστή Justin Bieber, σε μια αμφιλεγόμενη σχέση, που αποτέλεσε «τροφή» για τα ταμπλόιντ της ψυχαγωγίας. Αποδεικνύεται, όμως, ότι ο Καναδός δεν ήταν ο έρωτας της ζωής της, όπως αποκάλυψε η ίδια στον Jimmy Fallon.

Η Σελένα ήταν καλεσμένη στο «The Tonight Show With Jimmy Fallon», όπου για πρώτη φορά αποκάλυψε ποιος ήταν ο έρωτας της ζωής της και σε ποιον έδωσε το πρώτο της φιλί.

Η Σελένα αποκάλυψε ότι ο έρωτας της ζωής της δεν είναι ο Justin Bieber, αλλά ο Cole Sprouse. Μίλησε για το πατρικό της σπίτι και είπε στον Fallon ότι είχε εμμονή με τον Sprouse όταν ήταν μικρότερη. Στο ντοκιμαντέρ, μάλιστα, επισκέπτεται το σπίτι όπου ζούσε ως παιδί και μάλιστα δείχνει έναν τοίχο όπου είχε γράψει το όνομά του Cole.

Selena Gomez at The Tonight Show with Jimmy Fallon pic.twitter.com/9DLgmIK16c

Μάλιστα, η ίδια ανέφερε ότι το πρώτο της φιλί ήταν με τον Sprouse, αλλά όχι με τον Cole, αλλά με τον δίδυμο αδελφό του Cole, τον Dylan. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάει για τον Cole, καθώς το 2019 το είχε πει στους διαδικτυακούς της φίλους.

Selena Gomez says no more "sad girl" songs! Selena reveals she's working on "fun" new music during an appearance on "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon." pic.twitter.com/xl7R0OvWlu