Σαρλίζ Θερόν: «Δεν έχω κάνει λίφτινγκ, απλά γερνάω (όμορφα)» 

Επειδή στα 48 της η Σαρλίζ Θερόν (Charlize Theron) παραμένει μια καλλονή, ο κόσμος έχει αρχίσει (κακώς) να αναρωτιέται αν έχει κάνει πλαστικές και λίφτινγκ.

Κουρασμένη από όλη αυτή την φημολογία, η διάσημη ηθοποιός αποφάσισε να απαντήσει δυναμικά.

Οπως αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Allure, η Σαρλίν Θερόν γερνάει φυσικά: «Ο κόσμος νομίζει ότι έχω κάνει λίφτινγκ. Λένε: "Τι έκανε στο πρόσωπό της;". Κι εγώ απαντώ: Bitch, απλά γερνάω! Δεν σημαίνει ότι έκανα κακή πλαστική επέμβαση. Απλά αυτό συμβαίνει. Γερνάω και το πρόσωπό μου αλλάζει και μου αρέσει αυτό».

