Άνεργος ο άντρας της Μπρίτνεϊ Σπίαρς μετά την αίτηση διαζυγίου

Δύσκολες ώρες φαίνεται ότι περνάει ο Sam Asghari, μοντέλο και ηθοποιός που έγινε διάσημος μετά τον γάμο του με την Μπρίτνει Σπίαρς το 2022.

Πρόσφατα ο Ασγκάρι κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από την 40χρονη σταρ, κατηγορώντας της για απιστία και ζητώντας «αποζημίωση» για να μη βγάλει τα άπλυτά της στη φόρα – νομικά δεν δικαιούται σεντ από την περιουσία της Σπίαρς, αφού είχε υπογράψει προγαμιαίο συμβόλαιο.

Τα πράγματα έκτοτε δεν εξελίσσονται όπως θα τα ήθελε ο νεαρός πρώην σύζυγος. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Page Six, μετά την αίτηση διαζυγίου, ο 29χρονος ηθοποιός έχει μείνει χωρίς δουλειά.

Britney Spears’ estranged husband, Sam Asghari, is ‘jobless’ after leaving pop star https://t.co/59ni8aTFvk pic.twitter.com/ZqyucKx22n

Ο Σαμ Ασγκάρι ολοκλήρωσε τα γυρίσματα του μοναδικού επερχόμενου έργου του, της κωμωδίας Grand Death Lotto , λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της πρώτης απεργίας των ηθοποιών σε 43 χρόνια και έκτοτε δεν έχει καμμία πρόταση.

«Ο Σαμ ψάχνει ακόμη γι’ αυτό το μεγάλο ντιλ», ανέφερε πηγή στην Page Six.

Ο μάνατζέρ του δεν έχει σχολιάσει την είδηση.

Όμως ο ίδιος ο Ασγκάρι απάντησε και είπε μάλιστα ότι έχει «όσες δουλειές έχει και ο Ντι Κάπριο»!

Out-of-work Sam Asghari claims he has the same amount of jobs as Oscar winner Leonardo DiCaprio https://t.co/0bER3yTqg8 pic.twitter.com/4OLEOs6mKe