Amal Clooney: Τιμήθηκε με το «Leadership Award» για το έργο της σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα

Η Αμάλ Κλούνεϊ τιμήθηκε με το «Leadership Award» για το έργο της σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μαζί με τον σύζυγό της Τζορτζ, βρέθηκαν στα ετήσια βραβεία DVF που διοργανώνονται από τη διάσημη σχεδιάστρια μόδας Νταϊάν φον Φιούρστενμπεργκ στο Sala degli Arazzi του Ιδρύματος Giorgio Cini, κατά τη διάρκεια του 80ού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Congratulations Amal Clooney with winning the 2023 @DVF Leadership Award for your relentless work to promote human rights and justice, to defend the innocent activists who are being prosecuted - and to #EndChildMarriage @ClooneyFDN @vowforgirls @GirlsNotBrides @GirlsFirstFund pic.twitter.com/3qLdPwenNE