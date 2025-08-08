Ο Ρον Μος έχει γράψει τηλεοπτική ιστορία ως «Ριτζ Φόρεστερ», από το 1987 μέχρι το 2012, στη θρυλική πλέον σειρά «Τόλμη και Γοητεία».

Ο διάσημος ηθοποιός αν και προσπάθησε με άλλους ρόλους – ακόμα και ως τραγουδιστής - να κάνει καριέρα, ποτέ δεν μπόρεσε ουσιαστικά να «γκρεμίσει» την εικόνα του γοητευτικού και αρρενωπού αρσενικού.

Πρόσφατα, ο 75χρονος σταρ αποκάλυψε ότι άφησε τα πλούσια μαύρα μαλλιά του - σήμα κατατεθέν του τηλεοπτικού Ριτζ - να γκριζάρουν και να μακρύνουν, για τις ανάγκες ενός γουέστερν που γύρισε τον Μάιο.

«Από τότε που άφησα τα φυσικά γκρίζα μαλλιά μου να μεγαλώσουν για την ταινία, τα λατρεύω. Εσείς τι λέτε; Να τα κρατήσω έτσι;», ρώτησε ο ηθοποιός τους θαυμαστές του, ζητώντας να αφήσουν τη γνώμη τους στα σχόλια.

