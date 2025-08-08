Μία απίστευτα αισθησιακή και εξωτική – αλλά όχι προκλητική – γυμνή φωτογράφηση έκανε η Χάιντι Κλουμ (Heidi Klum), για το διάσημο γαλλικό περιοδικό Paris Match, αποδεικνύοντας ότι στα 52 της βάζει κάτω 20άρες.

Το διάσημο πρώην τοπ μόντελ από την Γερμανία φωτογραφήθηκε με φόντο τις παραλίες του Σεν Μπαρτς, όπου περνάει το καλοκαίρι της, δηλώνοντας ότι «μισεί τα σημάδια από το μαγιό».

La top model allemande de 52 ans a pris la pose à Saint-Barth pour Paris Match. Elle nous livre tous les secrets de son été parfait. pic.twitter.com/W9XlStEKcL — Paris Match (@ParisMatch) August 7, 2025

Στις σελίδες του περιοδικού, η Χάιντι Κλουμ ποζάρει ανέμελα και μιλά για τις διακοπές με την οικογένειά της, αποκαλύπτει τα μυστικά της για ένα τέιο καλοκαίρι αλλά και αναφέρεται στην φιλοσοφία της για την ομορφιά και την αυτοπεποίθηση μετά τα 50.

Σε άλλη συνέντευξη της πρόσφατα, η Κλουμ μίλησε ανοιχτά για την αλλαγή στην εμφάνισή της και αποκάλυψε ότι κάνει ενέσεις botox. Όπως είπε στο People, οι γυναίκες μπορούν να είναι σέξι και μετά τα 50. «Η μεγαλύτερη παρανόηση σχετικά με το να είσαι 50άρα, είναι ότι έχεις περάσει από τη μέση ηλικία. Δεν έχεις περάσει από τη μέση ηλικία», επέμεινε. «Μην κρύβεστε στα 50 σας».

Μετά τη δημοσιοποίηση του αφιερώματος του Paris Match, το 52χρονο μοντέλο - παρουσιάστρια ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία ενδεικτική φωτογραφία, γράφοντας στη λεζάντα: "MERCI".

Εμείς ευχαριστούμε!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.