Μεγάλο λάθος. Τεράστιο! Έριξαν «πόρτα» στη Τζένιφερ Λόπεζ στη Chanel, στην Κωνσταντινούπολη

Η... Pretty Woman αντίδραση της σταρ - ατάραχη και χαμογελαστή απάντησε «κανένα πρόβλημα» και συνέχισε τα ψώνια της (δεκάδων χιλιάδων δολαρίων) αλλού... 

Από άγνοια; Από υπερβάλλοντα ζήλο λόγω της ατημέλητης εμφάνισής της; Το θέμα είναι ότι ένας σεκιούριτι σε πολυτελή μπουτίκ της Chanel, στην Κωνσταντινούπολη, απαγόρευσε στην Τζένιφερ Λόπεζ - η οποία βρίσκεται εδώ και μέρες στην Τουρκία για συναυλίες - να μπει στο κατάστημα και να ψωνίσει. 

Το απίστευτο περιστατικό συνέβη στο Istinye Park, ένα από τα πιο πολυτελή εμπορικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, όπου η διάσημη JLo έκανε χαλαρή τη βόλτα της την περασμένη Δευτέρα, ντυμένη με ένα ροζ σύνολο και σαγιονάρες. 

Μόλις πήγε να μπει στη Chanel, με τη συνοδεία της, ο υπάλληλος της «έριξε πόρτα», λέγοντας της ότι «είναι γεμάτοι». 

Τότε η Λόπεζ, ατάραχη και χαμογελαστή φέρεται να του απάντησε: «Εντάξει, κανένα πρόβλημα» και απομακρύνθηκε. Άλλες στη θέση της ίσως αντιδρούσαν πιο... υπεροπτικά, του στυλ «ξέρεις ποια είμαι εγώ». 

Μάλιστα, όπως αναφέρει το Page Six, μόλις κατάλαβαν το λάθος τους, οι υπάλληλοι του καταστήματος φέρονται να την προσκάλεσαν να επιστρέψει, αλλά εκείνη αρνήθηκε και συνέχισε τα ψώνια της (με λογαριασμούς δεκάδων χιλιάδων δολαρίων), σε γειτονικούς οίκους μόδας όπως η Celine και η Beymen. 

Φανταστείτε τη σκηνή κάπως έτσι... 

