Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έχει σήμερα γενέθλια – Γίνεται 87 ετών 

O πολυβραβευμένος ηθοποιός και σκηνοθέτης Ρόμπερτ Ρέντφορντ (Robert Redford) γίνεται σήμερα 87 ετών, καθώς γεννήθηκε στις 18 Αυγούστου 1936, στην Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια.

Happy 87th Birthday to the legendary Robert Redford! pic.twitter.com/SxY2SWYQPQ

Το 2018 ο Ρέντφορντ ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την υποκριτική - ρίχνοντας τίτλους τέλους στη σπουδαία καριέρα του - αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραμείνει ενεργός σκηνοθέτης.

Η πρώτη μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ ήταν η ταινία του 1967 «Ξυπόλητοι στο Πάρκο» με συμπρωταγωνίστρια την Τζέιν Φόντα και έκτοτε έκανε αρκετές και αξιόλογες ταινίες.

Robert Redford and Jane Fonda in Barefoot in The Park (Gene Saks, 1967) pic.twitter.com/1eIRAJhQuk

Ως ηθοποιό δεν τιμήθηκε ποτέ με Όσκαρ, αν και πολλές από τις ερμηνείες του προκάλεσαν τον ενθουσιασμό του κοινού και των κριτικών σε ταινίες σταθμούς της 7ης Τέχνης, όπως «Ο μεγάλος Γκάτσμπι» «Το Κεντρί», «Όλοι οι άνθρωποι του προέδρου», «Τρεις ημέρες του Κόνδορα», «Πέρα από την Αφρική».

Robert Redford with Meryl Streep in Out of Africa. Wishing him a happy and healthy 87th birthday. 🎉



(August 18, 1936) 🎂 #RobertRedford pic.twitter.com/bRaYcAt7df