Rihanna: «Σπάει» όλα τα ρεκόρ στο Spotify – Δέκα τραγούδια της έφτασαν το 1 δισ. streams

Η Rihanna είναι περήφανη για ένα ακόμη σημαντικό μουσικό ορόσημο στην καταξιωμένη καριέρα της. Η διάσημη τραγουδίστρια και επιχειρηματίας πληροφορήθηκε ότι είναι πλέον η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνιδα που 10 τραγούδια της έφτασαν το ένα δισ. streams στο Spotify.

Το νέο ρεκόρ γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακό αν σκεφτεί κανείς ότι η τραγουδίστρια έχει να κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ πάνω από 7 χρόνια. Και η Rihanna φρόντισε να το επισημάνει αυτό όταν μοιράστηκε την είδηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πολλές από τις διακρίσεις που έχει συγκεντρώσει η Rihanna όλα αυτά τα χρόνια είναι γνωστές σε πολλούς φανατικούς θαυμαστές της: 9 Grammy, 13 American Music Awards και 12 Billboard Music Awards.

Εκτός από όλα τα βραβεία της, η Rihanna κατέχει, επίσης, έξι παγκόσμια ρεκόρ Γκίνες. Το 2010, έγινε η μοναδική καλλιτέχνιδα που είχε τέσσερα νούμερο ένα singles στο US Hot 100 μέσα σε ένα έτος, τα οποία περιλαμβάνουν τα Rude Boy, Love the Way You Lie (με τον Eminem), What's My Name? (featuring Drake) και Only Girl.

Την επόμενη χρονιά η Rihanna ήταν η πρώτη καλλιτέχνιδα που είχε νούμερο ένα singles στο Ηνωμένο Βασίλειο σε πέντε συνεχόμενα έτη, από το 2007 έως το 2011, ξεκινώντας με το Rude Boy, με πιο πρόσφατο το Only Girl (In The World).

Μόνο ο Elvis Presley και οι Beatles έχουν περισσότερα.

Το ρεκόρ συνεχίστηκε και το 2012, με το να γίνει η καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες ψηφιακές πωλήσεις στις ΗΠΑ. Το 2013 σημείωσε ρεκόρ συνεχόμενων εβδομάδων στο UK singles chart (πολλαπλά singles), περνώντας συνολικά 196 συνεχόμενες εβδομάδες στο Top 75 με 30 διαφορετικά κομμάτια, 23 εκ των οποίων ως σόλο καλλιτέχνιδα.

Η Rihanna, η οποία περιμένει το δεύτερο παιδί της με τον A$AP Rocky, είναι η δεύτερη πιο επιτυχημένη γυναίκα καλλιτέχνιδα όλων των εποχών με πωλήσεις πάνω από 250 εκατ. δίσκους παγκοσμίως.

Πηγή: skai.gr

