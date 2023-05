Jamie Foxx: Η οικογένεια του ηθοποιού προετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο – Φήμες ότι υπέστη εγκεφαλικό

Ο Τζέιμι Φοξ συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, ωστόσο λίγα έχουν γίνει γνωστά για το πρόβλημα υγείας του ηθοποιού. Υπάρχει ένα «πέπλο» μυστήριου για το τι ακριβώς συμβαίνει στον διάσημο ηθοποιό.

Ο Φοξ έχει «ανησυχήσει» έντονα όλο το Χόλιγουντ, όπως χαρακτηριστικά γράφει ο διεθνής Τύπος. Αναμφισβήτητα, είναι ιδιαίτερα αγαπητός στη βιομηχανία του θεάματος και, όπως αναφέρουν, δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα με κανέναν.

Η οικογένεια και οι φίλοι του είναι «φειδωλοί» σε ό,τι βγαίνει προς τα έξω για την κατάσταση της υγείας του. Ωστόσο, όπως γράφει το «Radar», όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι ο ηθοποιός υπέστη εγκεφαλικό, αλλά τίποτα δεν είναι επιβεβαιωμένο.

Σύμφωνα με ανθρώπους από το στενό περιβάλλον του ηθοποιού, οι προσδοκίες είναι ανάμεικτες όσον αφορά στην υγεία του, καθώς συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Παρόλο που οι εκπρόσωποι του ηθοποιού συνεχίζουν να λένε ότι είναι καλά, ο Φοξ δεν έχει βγει ακόμα από το νοσοκομείο. Στην πραγματικότητα, η οικογένεια και οι φίλοι του προετοιμάζονται για το χειρότερο σενάριο.

Jamie Foxx is one of the most talented actors in the history of Hollywood. If we were to sum up Foxx in one word, it would be "gifted". At his best, Foxx is as good as any actor you can imagine. Prayers up to Foxx and his entire family as he recovers from a recent medical… pic.twitter.com/t1tjteLtTL