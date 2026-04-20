Πολ Άντερσον: Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Peaky Blinders» με μαλλί…playmobil

Ο Πολ Άντερσον, γνωστός από τη δημοφιλή σειρά «Peaky Blinders», έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στο Comic Con, στο Παρίσι. Τα μαλλιά του ήταν αυτά που προκάλεσαν έντονο προβληματισμό στους θαυμαστές του.

Ο 48χρονος ηθοποιός, που έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τον ρόλο του Άρθουρ Σέλμπι Τζούνιορ, εμφανίστηκε σχεδόν αγνώριστος, υιοθετώντας ένα έντονο ξανθό χρώμα στα μαλλιά. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη σκηνή, φορούσε κοντό τζιν παντελόνι, το οποίο αποκάλυπτε σημάδια και πληγές στα πόδια του, εντείνοντας τις ανησυχίες για την κατάσταση της υγείας του.

Η απουσία του από τη νέα κινηματογραφική μεταφορά της σειράς, όπου πρωταγωνιστεί ο Κίλιαν Μέρφι, συνδέεται με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην προσωπική του ζωή. Το τελευταίο διάστημα, η πορεία του έχει σημαδευτεί από σοβαρά προβλήματα, τα οποία φαίνεται να έχουν επηρεάσει τόσο την επαγγελματική όσο και την προσωπική του εικόνα.

Συγκεκριμένα, τα προβλήματα ξεκίνησαν να γίνονται πιο έντονα μετά από περιστατικό τον Δεκέμβριο του 2023, όταν εντοπίστηκε με παράνομες ουσίες σε παμπ στο Λονδίνο. Έκτοτε, η κατάστασή του φαίνεται να επιδεινώθηκε, με ανθρώπους από το περιβάλλον του να κάνουν λόγο για μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Παράλληλα, οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις έχουν περιοριστεί αισθητά.

Νομικά ζητήματα ήρθαν επίσης να προστεθούν στα προβλήματά του. Το 2025 καταδικάστηκε από βρετανικό δικαστήριο για οδήγηση χωρίς ασφάλεια, χωρίς ωστόσο να παραστεί στη διαδικασία, ενώ εκκρεμεί η ανακοίνωση της ποινής του. Παράλληλα, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, δεν εμφανίστηκε σε προγραμματισμένη αξιολόγηση σχετικά με πιθανή εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες, μετά από θετικό τεστ που έδειξε παρουσία κοκαΐνης και οπιούχων στον οργανισμό του.

Μάλιστα, είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εις βάρος του, το οποίο τελικά αποσύρθηκε, καθώς οι αρχές δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αποχωρήσει από την κατοικία του στο Λονδίνο και η τρέχουσα τοποθεσία του παραμένει άγνωστη, με τις έρευνες να συνεχίζονται.

Πηγή: skai.gr

