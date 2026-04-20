Η Κριστίνα Αγκιλέρα εντυπωσίασε με την εμφάνισή της στην τελετή απονομής των Breakthrough Prize Ceremony. Η 45χρονη σταρ μαγνήτισε τα βλέμματα, επιλέγοντας ένα εντυπωσιακό μαύρο δερμάτινο φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ, το οποίο ανέδειξε τη σιλουέτα της και τη σημαντική απώλεια βάρους που έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια.

Η εμφάνισή της τόνισε τη λεπτή της μέση, μετά την απώλεια περίπου 23 κιλών, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους θαυμαστές της. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν και τα μαλλιά της, σε πλατινέ ξανθό καρέ με ίσια αφέλεια.

Η τραγουδίστρια συνοδευόταν από τον αρραβωνιαστικό της, Μάθιου Ράτλερ, με τον οποίο είναι μαζί από το 2010. Οι δυο τους εμφανίστηκαν με μαύρα σύνολα, αν και εκείνος επέλεξε κοστούμι αντί για σμόκιν, σε αντίθεση με αρκετούς από τους παρευρισκόμενους. Η τελετή, που συχνά αποκαλείται «Όσκαρ της επιστήμης», τιμά κορυφαίους επιστήμονες των οποίων οι ανακαλύψεις συμβάλλουν ουσιαστικά στην πρόοδο της ανθρώπινης γνώσης.

Παράλληλα, η εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνιση της Αγκιλέρα έχει πυροδοτήσει συζητήσεις, με ορισμένους να εικάζουν πως ίσως έχει χρησιμοποιήσει φαρμακευτική αγωγή για απώλεια βάρους, όπως το Ozempic. Ωστόσο, η ίδια δεν έχει επιβεβαιώσει ποτέ κάτι τέτοιο.

Σε προσωπικό επίπεδο, η Κριστίνα Αγκιλέρα και ο Μάθιου Ράτλερ είναι αρραβωνιασμένοι από το 2014 και έχουν αποκτήσει μαζί μία κόρη, τη Summer. Η τραγουδίστρια έχει επίσης έναν γιο, τον Max, από τον προηγούμενο γάμο της με τον μουσικό παραγωγό Τζόρνταν Μπράτμαν, με τον οποίο χώρισε το 2010.

