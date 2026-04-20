Ζώδια: Οι απαντήσεις του Κώστα Λεφάκη για τις επόμενες ημέρες – Δύσκολα τα πράγματα…

Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Η ένταση συνεχίζεται με άλλη μορφή και το βάρος της προσοχής σας μεταφέρεται στην οικονομική σας διαχείριση. Εν τω μεταξύ οι προσωπικές σας σχέσεις συνεχίζουν να περνούν δοκιμασίες και σκληρές εξετάσεις. Όσοι έχετε επηρεαστεί επαγγελματικά συνεχίστε να προσέχετε τις εξελίξεις εξασφαλίζοντας την άμυνα και την διαδικασία της δικής σας επιβίωσης. Συναισθηματικά περνάτε σε ένα καινούργιο στάδιο όπου εδώ θα φανεί το πόσο αντέχει μια σχέση ή το ενδεχόμενο του τέλους εκείνης που αδυνατεί πλέον να προχωρήσει. Πάντως τις αποφάσεις που θα πάρετε θα τις ρυθμίσουν τα γεγονότα και όχι εσείς οι ίδιοι από μόνοι σας.

Ταύρος

Η περίοδος είναι ενδιαφέρουσα αλλά εξουθενωτική. Οι εκκρεμότητες δεν σταματούν και οι καθυστερήσεις συνεχίζονται. Το άγχος για την οικονομική σας κατάσταση φουντώνει και το μόνο που σας μένει είναι να φιλοσοφήσετε το όλο κλίμα που επικρατεί και να απεξαρτηθείτε από ασύμφορες συνήθειες. Στις σχέσεις σας ακολουθήστε την τακτική της συνθηκολόγησης ή απομακρυνθείτε από εκείνους που δεν μπορείτε να ανεχτείτε ή που δεν μπορούν εκείνοι να σας καταλάβουν. Καλλιεργείστε εναλλακτικές διότι ανατροπές και αλλαγές θα είναι συνεχείς. Ερωτικά υπάρχουν συγκινήσεις ή περιστασιακή ευχαρίστηση.

Δίδυμοι

Τα γεγονότα διαδέχονται γρήγορα το ένα το άλλο, οι εξελίξεις πληθαίνουν, αλλά δεν διαμορφώνεται ακόμα η σταθερότητα που θα θέλατε. Οφείλετε να είστε λίγο πιο ελισσόμενοι σε συζητήσεις κοινωνικής φύσεως ή σε συναλλαγές οικονομικές. Η εργασία δείχνει ενδιαφέρον . Ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει σημαντικό ρόλο και δεν μπορείτε να αγνοήσετε τα αιτήματα των άλλων και τα προβλήματα τους που συνεχώς θα σας απασχολούν. Σε γενικότερες όμως γραμμές παρουσιάζεστε άξιοι στην διαχείριση και στην τακτοποίηση πολλών από τις υποθέσεις που πρέπει να διεκπεραιώσετε.

Καρκίνος

Τα πράγματα είναι λίγο έντονα ακόμα για ένα διάστημα και εσείς καλείστε να είστε προσεκτικοί στο οικογενειακό και στο επαγγελματικό περιβάλλον. Το ένα θα επηρεάσει το άλλο και δεν θα λείψουν οι αντιθέσεις εκείνες που θα σας βρουν ανάμεσα σε αντικρουόμενα ρεύματα. Θα μπορέσετε όμως να διατηρήσετε τις βασικές ισορροπίες και να αποφύγετε τα δυσκολότερα. Η εβδομάδα είναι αρκετά επεισοδιακή και δεν σας διευκολύνει . Συναισθηματικά μην γίνεστε εριστικοί όσο και αν χάνετε το δίκιο σας στην διαπροσωπική σας σχέση με τον άνθρωπο που σας αφορά. Θυμηθείτε ότι ζείτε μια εμπόλεμη εποχή. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις οικονομικές συνεργασίες.

Λέων

Για εσάς οι μέρες αυτές έχουν περισσότερες πιθανότητες μετακινήσεων, ψυχαγωγίας και ευχάριστων συναντήσεων. Οι πλανητικές επιρροές εξυπηρετούν την πραγματοποίηση των σχεδίων σας και οι εντυπώσεις τόσο που θα δώσετε αλλά και που θα εισπράξετε θα είναι ευχάριστες στην πλειονότητα τους. Βέβαια δεν θα λείψουν κάποιες φάσεις αγγαρείας και ταλαιπωρίας που γρήγορα όμως θα τις ξεπεράσετε. Ο βασικός κίνδυνος είναι να χαλάσετε περισσότερα χρήματα από όσα είχατε υπολογίσει και εδώ θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Κάντε κάποιες υποχωρήσεις για την συνέχιση της σχέσης σας.

Παρθένος

Οι μέρες αυτές έχουν αρκετές αντιξοότητες και παρά τον εορταστικό χαρακτήρα των ημερών η κατάσταση είναι νευρική και η καθημερινότητα κουραστική. Φροντίστε να έχετε καλύψει τις βασικές σας υποχρεώσεις, υπολογίστε ότι οι καθυστερήσεις υποχωρούν τις επόμενες μέρες και ότι γίνεται περισσότερο εφικτή η πραγματοποίηση των σχεδίων σας. Ανταποκριθείτε σωστά στις κοινωνικές σας υποχρεώσεις και προσπαθήστε να προωθήσετε ζητήματα όπως νομικά, σπουδές ή αναγκαίες αγοραπωλησίες. Συναισθηματικά αλλάζει αισθητά το κλίμα, καλό όμως θα είναι να μην πάρετε θέση ούτε καταφατική αλλά και ούτε αντιδραστική.

Ζυγός

Ο επεισοδιακός χαρακτήρας των ημερών. Οι σχέσεις σας είναι επεισοδιακές αλλά παράλληλα και αποκαλυπτικές. Τουλάχιστον θα ξέρετε την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσετε. Δυστυχώς με το οικονομικό συνεχίζετε να έχετε άγχη και δεν μένει παρά να αναθεωρήσετε συνήθειες εορτασμού και να περιορίσετε έξοδα παράστασης. Άλλωστε σαν ζώδιο του αέρα μπορείτε να κάνετε ευκολότερα την υπέρβαση από αυτά που ξέρατε μέχρι σήμερα και να προσαρμοστείτε σε ένα νέο κλίμα που θα έχει λιγότερο κόστος. Προετοιμαστείτε για καλύτερες μέρες.

Σκορπιός

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην αισθηματική ζώνη. το κλίμα αρχίζει να αλλάζει και κάποιες καταστάσεις διαφαίνονται λίγο αποφασιστικές ή λίγο πιεστικές. Μην παρασυρθείτε από την συμπεριφορά των άλλων και αφήστε το χρόνο να αποκαλύψει περισσότερο τα δικά τους κίνητρα. Στο μεταξύ επιμεληθείτε την διεκπεραίωση των υποχρεώσεων που έχετε αναλάβει αλλά και τους ανθρώπους εκείνους που από καιρό φροντίζετε είτε γιατί δεν μπορείτε να κάνετε αλλιώς είτε γιατί είστε υποχρεωμένοι απέναντι τους. Προσπαθήστε να αποδεχτείτε το κυρίαρχο κλίμα και καλύτερα να απομακρύνετε κάποιους ασύμφορους ανθρώπους.

Τοξότης

Για εσάς η περίοδος είναι καλύτερη. Η πορεία του Ήλιου δίνει θετικές εξελίξεις σε θέματα εργασίας, τονίζει την δημιουργική σας έκφραση καθώς και το γεγονός ότι θα περάσετε ένα ευχάριστο διάστημα. Έκτακτα περιστατικά θα σας απασχολήσουν κυρίως κοινωνικού χαρακτήρα αλλά θα μπορέσετε να τα αντιμετωπίσετε επιτυχώς. Συναισθηματικά η κατάσταση είναι ευμετάβλητη, ενώ πρακτικά κάποιες υποθέσεις αργούν να ολοκληρωθούν. Και φυσικά στα χρήματα ο περιορισμός παραμένει, παρά την ελπίδα ότι κάτι θα μπορούσε να αλλάξει. Αυτό καθυστερεί αρκετά ακόμα.

Αιγόκερως

Για εσάς οι μέρες είναι δύσκολες εξαιτίας έκτακτων νέων οικογενειακών προβλημάτων. Αλλά και στον επαγγελματικό χώρο δεν θα λείψουν οι αντιξοότητες στις συνθήκες και τις καινούργιες καταστάσεις που εξελίσσονται ή που σας αναθέτουν. Όσο και αν καταπιέζεστε διατηρήστε τις ισορροπίες και φροντίστε να είστε υπομονετικοί και συνεργάσιμοι ακόμα και με αυτούς που νιώθετε ότι είναι άσπονδοι "εχθροί" σας. Συναισθηματικά μην έχετε μεγάλες απαιτήσεις. Επιστρατεύστε την υπομονή σας και περιμένετε να έρθει ο Μάιος.

Υδροχόος

Η περίοδος για εσάς έχει ενδιαφέρουσα και μεγάλη κινητικότητα. Πολλοί θα ταξιδέψετε, θα αλλάξετε περιβάλλον και θα τύχετε συμπτώσεων και συναντήσεων που θα εξάψουν το πνεύμα σας. Κατάλληλη εποχή να βάλετε σε πρακτική εφαρμογή ένα σχέδιο που είχε καθυστερήσει. Βρείτε επίσης ένα τρόπο να υπερασπίσετε το αντικείμενο της εργασίας σας καθώς οι ευκαιρίες πληθαίνουν για κάτι τέτοιο. Συναισθηματικά η κατάσταση είναι ενδιαφέρουσα αλλά διατηρεί μια αταξία. Κάτι τέτοιο όμως πολλές φορές σας αρέσει και σας εμπνέει κιόλας.

Ιχθύς

Η περίοδος είναι καταναλωτική και εσείς έτοιμοι να γίνετε θύμα συναισθηματικής ή οικονομικής εκμετάλλευσης. Η Αφροδίτη συνεχίζει να σας προστατεύει και λίγο αργότερα φαίνεται να σας βάλει τα δυνατά σας για να σας διευκολύνει οικονομικά. Μαζί όμως με την διευκόλυνση υπάρχει ο αιφνιδιασμός μιας δικής σας σπατάλης την οποία θα συνειδητοποιήσετε αφού την έχετε κάνει. Ελέγχετε λοιπόν τον ίδιο σας τον εαυτό καλύτερα και μην παρασύρεστε τόσο από την γοητεία κάποιων ανθρώπων όσο και από το κλίμα της εποχής. Μην αμελείτε τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις και μην γίνεστε υπερβολικοί στις κοινωνικές σας συναναστροφές διότι σας εξουθενώνουν.

