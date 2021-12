Και «just like that», η εταιρεία στατικών ποδηλάτων και αθλητικού εξοπλισμού Peloton απέσυρε διαφήμισή της με τον «Mr Big» του Sex and the City Κρις Νοθ…



Ο ηθοποιός έγινε διάσημος για το ρόλο του Mr Big στη δημοφιλή σειρά και το πρόσφατο reboot «And Just Like That»… ο χαρακτήρας του πέθανε, ωστόσο αυτό είναι το μικρότερο από τα προβλήματά του, καθώς κατηγορείται από δύο γυναίκες για σεξουαλική επίθεση.



Υπενθυμίζεται ότι στο πρώτο επεισόδιο του έβδομου κύκλου της περίφημης σειράς που τιτλοφορείται «And Just Like That...», και μεταδίδεται από το HBO, ο «Τζον Πρέστον», παθαίνει έμφραγμα έπειτα από εντατική άσκηση σε ένα στατικό ποδήλατο Peloton. Η σκηνή δεν σόκαρε μόνο τους τηλεθεατές... Ο απόηχός της έφτασε στη Γουόλ Στριτ, όπου η μετοχή της Peloton πήρε βουτιά.



Η εταιρεία βρήκε έναν ευρηματικό τρόπο αντίδρασης στην κατά πολλούς δυσφήμιση των προϊόντων της από τη σειρά, ανασταίνοντας τον… Μίστερ Μπιγκ. Tίτλος «And Just Like That Mr Big is Alive» (Και έτσι απλά ο Μίστερ Μπιγκ είναι Ζωντανός).

Στη ρομαντική διαφήμιση εμφανίζεται ο Νοθ - ο οποίος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τις κατηγορίες εναντίον του – με την Τζες Κινγκ η οποία είναι γυμνάστρια της Peloton, και υποδύθηκε στη σειρά τη γυμνάστριά του Αλέγκρα.



Καθισμένοι ο ένας απέναντι από τον άλλο σε έναν καναπέ, μπροστά σε ένα τζάκι, ο Νοθ, 67 ετών, λέει στην Κινγκ, «Στα νέα ξεκινήματα», ενώ η Κινγκ απαντά: «Φαίνεσαι υπέροχος».



«Ω, νιώθω υπέροχα», ανταπαντά ο Νοθ. «Να κάνουμε άλλο ένα γύρο; (στο στατικό ποδήλατο της Peloton;) Η ζωή είναι πολύ μικρή».



Στη συνέχεια, ακούγεται η φωνή του γνωστού σταρ του Χόλιγουντ που σχολιάζει: «Και κάπως έτσι… ο κόσμος θυμήθηκε ότι η τακτική ποδηλασία διεγείρει και βελτιώνει την καρδιά σας, τους πνεύμονες και το κυκλοφορικό σας, μειώνοντας τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Η ποδηλασία δυναμώνει την καρδιά, τους μύες, μειώνει το σφυγμό και ι τα επίπεδα λίπους στο αίμα. Είναι ζωντανός».



Αλλά μετά το σάλο για τον Νοθ έτσι απλά η διαφήμιση... πέθανε, καθώς η Peloton την απέσυρε άρον άρον από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Πηγή: skai.gr

