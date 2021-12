Τηλεοπτικό... πλήγμα δέχθηκε «just like that» η εταιρεία στατικών ποδηλάτων και αθλητικού εξοπλισμού Peloton από το θάνατο του «Μίστερ Μπιγκ» στην τηλεοπτική σειρά Sex and the City, καθώς ο αιφνίδιος χαμός του πρωταγωνιστή προκάλεσε την πτώση της μετοχής της στη Γουόλ Στριτ.

Στο πρώτο επεισόδιο του έβδομου κύκλου της περίφημης σειράς που τιτλοφορείται «And Just Like That...», και μεταδόθηκε την Πέμπτη από το HBO, ο «Τζον Πρέστον», γνωστότερος με το προσωνύμιο «Μίστερ Μπιγκ» (τον υποδύεται ο ηθοποιός Κρις Νορθ) παθαίνει έμφραγμα έπειτα από εντατική άσκηση σε ένα στατικό ποδήλατο Peloton. Η σκηνή, που διαρκεί αρκετά λεπτά, χάρισε στο συγκεκριμένο επεισόδιο τον τίτλο του: «Και έτσι απλά… ο Μπιγκ πέθανε», αναπαράγοντας μια από τις αγαπημένες εκφράσεις της πρωταγωνίστριας Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, που υποδύεται την «Κάρι Μπράντσο», την αγαπημένη του.

Η σκηνή δεν σόκαρε μόνο τους τηλεθεατές... Ο απόηχός της έφτασε στη Γουόλ Στριτ, όπου η μετοχή της Peloton άρχισε να παίρνει την κατιούσα.

Η εταιρεία αντέδρασε άμεσα, επιστρατεύοντας στην εφημερίδα Los Angeles Times, τη Δρα Σούζαν Στάινμπαουμ, που είναι γνωστή καρδιολόγος και μέλος του επιστημονικού συμβουλίου της Peloton. «Πολλοί θα χαρακτήριζαν άμετρο τον τρόπο ζωής του Μίστερ Μπιγκ, με κοκτέιλ, πούρα, μπριζόλες. Διέτρεχε σοβαρό κίνδυνο επειδή είχε υποστεί μια πρώτη καρδιακή προσβολή στον κύκλο 6», σχολίασε η γιατρός αναλύοντας τα ιατρικά δεδομένα του Μίστερ.

«Περισσότερο από το 80% όλων των θανάτων που σχετίζονται με την καρδιά μπορούν να προληφθούν μέσω τροποποιήσεων του τρόπου ζωής, της διατροφής και της άσκησης. Και ενώ το 25% των εμφραγμάτων κάθε χρόνο είναι σε ασθενείς που είχαν ήδη ένα (όπως ο Mίστερ Μπίγκ), ακόμη και τότε είναι πολύ, πολύ θεραπεύσιμα. Το μάθημα εδώ είναι, ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΣΑΣ! Είναι πάντα σημαντικό να μιλήσετε με το γιατρό σας, να κάνετε εξετάσεις και να έχετε μια υγιή στρατηγική πρόληψης. Τα καλά νέα είναι ότι το Peloton σας βοηθά να παρακολουθείτε τον καρδιακό ρυθμό ενώ οδηγείτε, ώστε να μπορείτε να το κάνετε με ασφάλεια».

«Αυτός ο τρόπος ζωής και ίσως κάποιο οικογενειακό ιστορικό, που συχνά αποτελεί σημαντικό παράγοντα, είναι οι αιτίες του θανάτου» του φανταστικού ήρωα, συνέχισε, και όχι το γεγονός ότι γυμναζόταν.

«Το να κάνει ποδήλατο στο Peloton ίσως μάλιστα να τον βοήθησε να καθυστερήσει αυτό το καρδιακό επεισόδιο», πρόσθεσε.

Πηγή: latimes.com

