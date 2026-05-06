Ορλάντο Μπλουμ: Εμφανίστηκε με 27χρονη σωσία της Κέιτι Πέρι στο after party του Met Gala

Ο Ορλάντο Μπλουμ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά την εμφάνισή του σε ένα από τα πιο κλειστά και πολυσυζητημένα πάρτι μετά το Met Gala, στη Νέα Υόρκη. Ο διάσημος ηθοποιός είχε στο πλευρό του μια εντυπωσιακή 27χρονη influencer που πολλοί έσπευσαν να χαρακτηρίσουν «σωσία» της πρώην συντρόφου του, Κέιτι Πέρι.

Ο 49χρονος σταρ του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» φωτογραφήθηκε να φτάνει στο club Zero Bond, επιχειρώντας να περάσει απαρατήρητος και φορώντας ένα καπέλο. Ωστόσο, τα βλέμματα στράφηκαν αμέσως στη γυναίκα που τον συνόδευε, τη Μέριντιθ Ντάξμπερι (Meredith Duxbury), γνωστό μοντέλο και influencer με περισσότερους από 1,7 εκατομμύρια followers στο Instagram.

Orlando Bloom, 49, steps out with scantily-clad Katy Perry lookalike, 27, at Met Gala afterparty... but there's a twist https://t.co/9Gz97cWkIl — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 5, 2026

Η 27χρονη εμφανίστηκε με διάφανη μαύρη δαντελένια δημιουργία που αποκάλυπτε τα εσώρουχά της, ενώ αρκετοί σχολίασαν την έντονη ομοιότητά της με την Κέιτι Πέρι. Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν σε πολύ κοντινή απόσταση, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν άμεσα φήμες περί νέου ειδυλλίου.

🥰El actor Orlando Bloom confirma que olvidó a la cantante Katy Perry y comparte fotos de su nueva pareja la modelo Luisa Laemmel, en una serie de imágenes compartidas en su cuenta Instagram la estrella de cine dejó ver que hay una nueva mujer en su vida además de su hija Daisy🥰 pic.twitter.com/nAV81ve79M — EXA Victoria 94.5 FM (@ExaVictoria) April 3, 2026

Η διαφορά ηλικίας των 22 χρόνων μεταξύ τους προκάλεσε, επίσης, σχόλια, ενώ δημοσιεύματα υπενθύμισαν ότι η Ντάξμπερι πρόσφατα χώρισε από το μοντέλο Ντάγκλας Τζόζεφ. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, η πραγματικότητα φαίνεται να είναι διαφορετική. Πηγή κοντά στον ηθοποιό υποστήριξε ότι ο Ορλάντο Μπλουμ δεν γνώριζε προσωπικά τη Μέριντιθ Ντάξμπερι και ότι στο πάρτι συνοδευόταν στην πραγματικότητα από το 28χρονο μοντέλο Λουίζα Λέμελ, με την οποία είχε εμφανιστεί και στο Super Bowl τον περασμένο Φεβρουάριο.

Orlando Bloom was seen arriving at Sabrina Carpenter's and Madonna's Met Gala Afterparty, 05.04. 😅 pic.twitter.com/stBcL8PjPp — knartute (@knartute) May 5, 2026

Η εμφάνιση αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά την επιβεβαίωση του οριστικού χωρισμού του Μπλουμ με την Κέιτι Πέρι, ύστερα από μια θυελλώδη σχέση σχεδόν εννέα ετών με αρκετούς χωρισμούς και επανασυνδέσεις.

Το ζευγάρι είχε χωρίσει ξανά για περίπου δέκα μήνες το 2017, πριν επανασυνδεθεί και αρραβωνιαστεί το 2019, όταν ο ηθοποιός χάρισε στην τραγουδίστρια ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι αξίας περίπου πέντε εκατομμυρίων δολαρίων. Μαζί απέκτησαν μία κόρη, τη μικρή Ντέιζι. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η Κέιτι Πέρι φέρεται να βρίσκεται πλέον σε σχέση με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό. Οι δυο τους είναι μαζί τους τελευταίους οκτώ μήνες.

Πηγή: skai.gr

