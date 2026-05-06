Βικτόρια Μπέκαμ: «Δεν ήμουν ποτέ πιεστική μητέρα» – Η απάντηση στις καταγγελίες του Μπρούκλιν

Η Βικτόρια Μπέκαμ τοποθετήθηκε δημόσια για πρώτη φορά σχετικά με τη βαθιά οικογενειακή κρίση που φαίνεται να έχει ξεσπάσει με τον μεγαλύτερο γιο της, Μπρούκλιν Μπέκαμ, απαντώντας εμμέσως στις σοκαριστικές καταγγελίες που εκείνος διατύπωσε εναντίον της οικογένειάς του.

Σε συνέντευξή της, η διάσημη σχεδιάστρια μόδας και πρώην μέλος των Spice Girls αρνήθηκε ότι η ίδια και ο σύζυγός της, Ντέιβιντ Μπέκαμ, δημιούργησαν συνειδητά το λεγόμενο «Brand Beckham», επιμένοντας πως ποτέ δεν αντιμετώπισαν την οικογένειά τους ως εμπορικό προϊόν.

«Όταν γνώρισα τον Ντέιβιντ δεν υπήρχε ποτέ πρόθεση να δημιουργήσουμε ένα brand. Ο κόσμος μιλά για το “Brand Beckham”, αλλά αυτό συνέβη εντελώς τυχαία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια εξήγησε πως τόσο εκείνη όσο και ο Ντέιβιντ είχαν ήδη χτίσει ισχυρή δημόσια εικόνα και συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες πριν ακόμη γίνουν ζευγάρι. Όπως ανέφερε, ο Ντέιβιντ συνεργαζόταν με brands όπως Adidas, Pepsi και Brylcreem, ενώ οι Spice Girls συμμετείχαν σε πολυάριθμες διαφημιστικές καμπάνιες και προϊόντα παγκόσμιας εμβέλειας.

Παράλληλα, η Βικτόρια αναφέρθηκε και στην ανατροφή των παιδιών της, τονίζοντας πως πάντα προσπαθούσε να τα προστατεύει από τη δημοσιότητα. «Τα παιδιά μας είχαν μια πολύ διαφορετική παιδική ηλικία από αυτή που είχαμε εμείς. Ο κόσμος σήμερα είναι επίσης πολύ διαφορετικός. Πάντα προσπαθούσαμε να τα προστατεύσουμε όσο περισσότερο μπορούσαμε», είπε.

Απαντώντας έμμεσα στις κατηγορίες του Μπρούκλιν ότι ήταν πιεστική μητέρα, ξεκαθάρισε: «Δεν ήμουν ποτέ πιεστική. Ήθελα απλώς να είμαι η καλύτερη μητέρα που μπορούσα και να βοηθήσω τα παιδιά μου να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους».

Οι δηλώσεις της έρχονται λίγους μήνες μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Μπρούκλιν Μπέκαμ, ο οποίος ανακοίνωσε πως αποστασιοποιείται από την οικογένειά του, κατηγορώντας τους γονείς του ότι έδιναν μεγαλύτερη σημασία στη δημόσια εικόνα και στο «Brand Beckham» παρά στις πραγματικές οικογενειακές σχέσεις.

Στην ανακοίνωσή του, ο 27χρονος υποστήριξε ότι οι γονείς του προσπαθούσαν επί χρόνια να ελέγχουν τη δημόσια εικόνα της οικογένειας, ενώ έκανε λόγο για «στημένες σχέσεις», «ψεύτικες αναρτήσεις στα social media» και συνεχή χειραγώγηση.

Ακόμη πιο σοβαρές ήταν οι αποκαλύψεις του για τον γάμο του με τη Νίκολα Πελτζ. Ο Μπρούκλιν ισχυρίστηκε ότι η μητέρα του ακύρωσε την τελευταία στιγμή το νυφικό που θα φορούσε η σύζυγός του, αναγκάζοντάς την να βρει επειγόντως κάποιο άλλο. Παράλληλα, κατηγόρησε την οικογένειά του ότι τον πίεζε να υπογράψει συμφωνίες σχετικά με τα δικαιώματα του ονόματός του πριν από τον γάμο.

Ο ίδιος αποκάλυψε ακόμη ότι η Βικτόρια «κατέστρεψε» την πρώτη του χορευτική στιγμή με τη Νίκολα στη δεξίωση του γάμου τους, όταν – όπως υποστήριξε – βγήκε στην πίστα μαζί του μπροστά στους καλεσμένους, σε μια στιγμή που ήταν προγραμματισμένη αποκλειστικά για το ζευγάρι.

Ο Μπρούκλιν περιέγραψε επίσης ότι μεγάλωσε με «τεράστιο άγχος» εξαιτίας του τρόπου ζωής της οικογένειας και δήλωσε πως μόνο μετά την απομάκρυνσή του από αυτήν κατάφερε να βρει ηρεμία και προσωπική ελευθερία.

Παρά τις βαριές κατηγορίες, η Βικτόρια επέμεινε ότι ούτε η ίδια ούτε ο Ντέιβιντ αντιμετώπισαν ποτέ την οικογένεια ως επιχείρηση. «Ο Ντέιβιντ κάνει τα δικά του πράγματα κι εγώ τα δικά μου. Δεν έχουμε κοινές επαγγελματικές συμφωνίες. Ο κόσμος ήταν αυτός που δημιούργησε την ιδέα του “Brand Beckham”», τόνισε.

Η σχεδιάστρια μίλησε και για τα μικρότερα παιδιά της οικογένειας, αποκαλύπτοντας ότι ο Κρουζ Μπέκαμ ακολουθεί μουσική καριέρα, ενώ η 14χρονη Χάρπερ ετοιμάζει τη δική της σειρά καλλυντικών εμπνευσμένη από την κορεατική βιομηχανία ομορφιάς, μετά τη δύσκολη εμπειρία που είχε με την ακμή.

Πηγή: skai.gr

