Ο Ορλάντο Μπλουμ αποκάλυψε τη ζοφερή πραγματικότητα της δραστικής απώλειας βάρους του, συμπεριλαμβανομένων των δύο τροφών που του επιτρεπόταν να τρώει και ορισμένων φρικτών παρενεργειών που είχε.

Ο 48χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε στην εκπομπή «This Morning» και μίλησε για τον επερχόμενο ρόλο του στην ψυχολογική ταινία-θρίλερ, «The Cut», η οποία επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο οι πυγμάχοι μειώνουν το βάρος τους για να πέσουν σε χαμηλότερες κατηγορίες. «Δεν θα το συνιστούσα σε κανέναν στο σπίτι, δεν είναι κάτι που πρέπει να το παίρνεις ελαφριά. Είχα έναν εξαιρετικό διατροφολόγο», ανέφερε στη συνέντευξή του ο ηθοποιός.

«Μου τον σύστησε ένας από τους ατζέντες μου που είχε συνεργαστεί με τον Κρίστιαν Μπέιλ σε κάποια πράγματα. Μείωσε τα γεύματά μου, αρχικά από τα τρία πήγαμε στα δύο και στη συνέχεια καταλήξαμε να τρώω μόνο μία φορά την ημέρα. Ξαφνικά, όλα αυτά τα τρόφιμα μου τα πήραν και το μόνο που μου έμεινε ήταν η σκόνη πρωτεΐνης. Είπα: ‘’Όχι! Μην το πάρετε αυτό’’. Τελικά, τις τελευταίες τρεις εβδομάδες έτρωγα μόνο τόνο και αγγούρι! Γυρίσαμε την ταινία σε αντίστροφη χρονολογική σειρά λόγω του βάρους. Δεν είχα ενέργεια, ούτε διανοητική δύναμη. Ψυχικά και σωματικά, ήμουν πεινασμένος. Ήμουν απαίσιος άνθρωπος για το περιβάλλον μου», αποκάλυψε ο διάσημος ηθοποιός.

Ο σταρ της ταινίας «Οι Πειρατές της Καραϊβικής» μίλησε ανοιχτά για την ψυχολογική πίεση που υπέστη λόγω της δραματικής απώλειας βάρους για τις ανάγκες του ρόλου. «Η παράνοια, οι ενοχλητικές σκέψεις. Υποτίθεται ότι πρέπει να τρώμε, να κοιμόμαστε και να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Είναι πραγματικά ένα σχόλιο για το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος για να έχει μια δεύτερη ευκαιρία».

Μιλώντας στο «People» για την απώλεια βάρους του, ο Ορλάντο Μπλουμ είχε δηλώσει: «Με παρακολουθούσε κάθε εβδομάδα ένας ειδικός διατροφολόγος, ο Φίλιπ Γκόγκλια, ο οποίος με βοήθησε να χάσω 13,6 κιλά σε περίπου τρεις μήνες. Τελικά, αυτή είναι μια ιστορία για τους αγώνες που όλοι αντιμετωπίζουμε και για το τι χρειάζεται να κάνουμε για να πολεμήσουμε τους εσωτερικούς μας δαίμονες και να αποδεχτούμε τον εαυτό μας».

Πηγή: skai.gr

