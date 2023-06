Στην αντεπίθεση η Cardi B – Ο Offset λέει ότι τον απατά

Η Cardi B «χρησιμοποίησε» το Twitter για να διαψεύσει τους ισχυρισμούς ότι απάτησε τον σύζυγό της, Offset. Ο ράπερ των Migos δημοσίευσε μια ιστορία στο Instagram λέγοντας ότι η σύζυγός του ήταν άπιστη πριν τη διαγράψει λίγο αργότερα.

H τραγουδίστρια φιλοξένησε ένα Twitter Spaces για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Η Cardi B τραγούδησε το «I Should've Cheated» της Keyshia Cole πριν πει την «αλήθεια» της με ξεκαρδιστικό τρόπο.

«Μην δίνετε σημασία στον άντρα της χώρας, όλοι σας», είπε η Cardi. «Σε παρακαλώ αγόρι μου, σταμάτα να κάνεις τον ηλίθιο. Μην παίζεις μαζί μου». Μετά από αυτή την ανάρτηση έγινε κυριολεκτικά χαμός από τους θαυμαστές της, την οποία πίεζαν να πάρει διαζύγιο.

Ο Offset και η Cardi B παντρεύτηκαν σε έναν μυστικό γάμο το 2017 και τρεις μήνες αργότερα διέρρευσε στο διαδίκτυο μια σεξουαλική κασέτα του με μια άλλη γυναίκα.

Offset posts on his IG story about his wife Cardi B:



“My wife fucked a N**ga on me gang yall n**gas know how I come”



Thoughts? 😶 pic.twitter.com/BrnOi0KaBA