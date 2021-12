Ο Μπραντ Πιτ θα επιβλέπει τη μεγάλη ανακαίνιση των Miraval Studios στο Château Miraval, στη νότια Γαλλία, ένα εμβληματικό στούντιο ηχογράφησης που χτίστηκε το 1977 από τον Γάλλο πιανίστα και συνθέτη, Ζακ Λουσιέρ.

Με τα χρόνια, το στούντιο φιλοξένησε ηχογραφήσεις των Pink Floyd (The Wall), AC/DC, The Cure, Sting, Sade, The Cranberries και πολλών άλλων. Από τις αρχές της δεκαετίας του 2020 ως επί το πλείστον δεν χρησιμοποιείται.

Φανατικός λάτρης της μουσικής, ο Αμερικανός ηθοποιός θα εργαστεί για την ανακαίνιση μαζί με τον βραβευμένο με Emmy Γάλλο παραγωγό και συνθέτη Νταμιάν Κιντάρ, γνωστό από τις συνεργασίες του με τους Brian Eno και Arca.

Τα νέα Miraval Studios θα τιμούν το παρελθόν ενώ θα προωθούν μια νέα αντίληψη για την ηχογράφηση, με μια εκπληκτική θέα που σίγουρα θα καλλιεργεί κάθε τρόπο δημιουργικής έκφρασης, αναφέρεται σε ανακοίνωση. Χρησιμοποιώντας το υπέροχο φυσικό φως και την «αξιοσημείωτη φυσική τους αντήχηση» τα Miraval Studios, για τα οποία ήδη από τώρα γίνονται κρατήσεις για το καλοκαίρι του 2022 — θα είναι πλέον τόσο ωραία όσο ακούγονται οι ηχογραφήσεις τους, σημειώνεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

