Ο Ίλον Μασκ χλευάζει τις αντιδράσεις για το Twitter με βίντεο των… Μόντι Πάιθον

O μεγιστάνας Ίλον Μασκ χλευάζει τις αντιδράσεις για το Twitter παραθέτοντας βίντεο από τους… Μόντι Πάιθον.



Στο βίντεο της σατιρικής ομάδας των Μόντι Πάιθον, με πρωταγωνιστές τους Τζον Κλιζ και Μάικλ Πάλιν, ένας πελάτης πληρώνει για… πέντε λεπτά διαφωνίας, και παίρνει αυτό ακριβώς που θέλει, μόνο που δεν το καταλαβαίνει.



«Έκλεψα εντελώς την ιδέα να χρεώνω για προσβολές και διαφωνίες από του Μόντι Πάιθον για να είμαι ειλικρινής» σημειώνει χαριτολογώντας ο νέος επικεφαλής του Twitter.



Σημειώνεται ότι η απόφαση του Μασκ να χρεώνει 8 δολάρια το μήνα για τους επαληθευμένους λογαριασμούς στο Twitter έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων στην κοινωνική πλατφόρμα, στις οποίες πρωταγωνιστικό ρόλο συχνά παίζει ο ίδιος ο Μασκ.



