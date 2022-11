Η πιο χαριτωμένη επιχείρηση διάσωσης: Κουνέλι διασώζει εγκλωβισμένη γάτα – Δείτε βίντεο

Αυτή είναι σίγουρα η πιο χαριτωμένη επιχείρηση διάσωσης. Ένα κουνέλι αποφάσισε να σώσει μια εγκλωβισμένη γάτα, και το έκανε στο… άψε σβήσε.



Το κουνέλι έσωσε τη γάτα που δεν μπορούσε να ξαναβρεί το δρόμο της προς την ελευθερία, σκάβοντας ένα λαγούμι. Στο τέλος έχουμε βέβαια το happy end της επιχείρησης, με τη γατούλα να βρίσκει την ελευθερία της.



Δείτε το βίντεο

This rabbit saving a cat who couldn’t find its way out



🎥mtpokitz pic.twitter.com/cNQdpndc3b