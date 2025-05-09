Nicole Kidman: Εμφανίστηκε με νέο μαλλί - Φορούσε περούκα στο Met Gala; - Πειραματίζεται… (φωτό)

Η Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman) εξέπληξε τους θαυμαστές της με τη μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά της -για άλλη μία φορά- καθώς παρευρέθηκε στα Country Music Awards με τον σύζυγό της, Keith Urban.

Το ευτυχισμένο ζευγάρι έδειχνε ερωτευμένο καθώς έφτασε στο Ford Center at The Star στο Frisco του Τέξας , αλλά οι θεατές ήταν συγκεντρωμένοι μόνο σε ένα πράγμα.

Η 57χρονη Αυστραλή ηθοποιός εμφανίστηκε με άλλη κόμμωση, τα παλιά και γνωστά μακριά μαλλιά της, λίγες ημέρες αφότου έγινε πρωτοσέλιδο για το νέο της «pixie cut» στο Met Gala του 2025. Οι εικασίες οργίαζαν όλη την εβδομάδα σχετικά με το αν η Nicole Kidman φόρεσε περούκα στο Met Gala. Τα σκανδαλοθηρικά περιοδικά έβαλαν μέχρι και ειδικούς σε θέματα μαλλιών να ψάξουν τι έκανε η ηθοποιός στα μαλλιά της.

Φαίνεται, όμως, ότι η Nicole έχει σκοπό να τους κάνει όλους να μαντεύουν, καθώς έκανε μια πολύ κομψή εμφάνιση στην εκδήλωση για τα βραβεία της country μουσικής. Η Nicole συνδύασε το «look» της με ένα αμάνικο, δερμάτινο τοπ της Monse, το οποίο είχε ψηλό λαιμό και ματ γυαλάδα. Το συνδύασε με μαύρο παντελόνι με ύφασμα να κρέμεται στους γοφούς της σε κάθε πλευρά. Εν τω μεταξύ, και ο Keith φρόντισε να ταιριάξει με τη σύζυγό του στο δικό του μαύρο σύνολο.

Η Nicole ήταν το «talk of the town» όλη την εβδομάδα, αφού έκανε το ντεμπούτο της με το νέο κούρεμά της στο 2025 Met Gala, στη Νέα Υόρκη. Η Αυστραλή ηθοποιός βγήκε στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης με ένα κομψό pixie κούρεμα από τον Adir Abergel που ενθουσίασε τους θαυμαστές της.

Αλλά καθώς εμφανίστηκαν κοντινές φωτογραφίες του νέου «look», οι θαυμαστές άρχισαν να εικάζουν αν το νέο χτένισμα της σταρ ήταν στην πραγματικότητα περούκα. Η συνήθεια της Νικόλ να φοράει περούκες σε ταινίες που πρωταγωνιστεί είναι γνωστή.

Η σταρ του Χόλιγουντ σπάνια προβάλλει τα φυσικά της μαλλιά σε ταινίες από τις πρώτες μέρες της καριέρας της και σχεδόν αποκλειστικά φοράει περούκες για όλους τους κινηματογραφικούς της ρόλους.

Πηγή: skai.gr

