Η Nicole Kidman τα έδωσε όλα για όλα στο φετινό Met Gala στη Νέα Υόρκη, κάνοντας το ντεμπούτο της με μια σοκαριστική αλλαγή στα μαλλιά της.

Η 57χρονη Αυστραλή ηθοποιός εμφανίστηκε στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης με ένα μαύρο φόρεμα Balenciaga. Αλλά δεν ήταν το φόρεμα με το οποίο ασχολήθηκαν όλοι. Οι θαυμαστές της έμειναν άναυδοι όταν συνειδητοποίησαν ότι η σταρ του Χόλιγουντ είχε κόψει τα μαλλιά της.

Το φόρεμά της -χωρίς πλάτη- αναδείκνυε τη λεπτή μέση της και τους γοφούς της και η σταρ του «Baby Girl» συνδύασε την εμφάνισή της με μαύρα γάντια. Η ηθοποιός ολοκλήρωσε τη λαμπερή εμφάνισή της με διαμαντένια σκουλαρίκια από τη Cindy Chao.

Φαίνεται ότι είναι η χρονιά των «μεταμορφώσεων» για τη Nicole Kidman. Η ηθοποιός προχώρησε σε μια δραματική αλλαγή για την πολυαναμενόμενη δεύτερη σεζόν του «Nine Perfect Strangers». Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, γνωστή για τη διαχρονική ομορφιά της και τις χαρακτηριστικές κόκκινες μπούκλες της, ήταν ελάχιστα αναγνωρίσιμη στις πρόσφατα δημοσιευμένες διαφημιστικές φωτογραφίες.

Η μητέρα τεσσάρων παιδιών - που συγκαταλέγεται σταθερά μεταξύ των πιο ακριβοπληρωμένων ηθοποιών στον κόσμο - μοιράζεται δύο υιοθετημένα παιδιά, τη Bella και τον Connor, με τον πρώην σύζυγό της, Tom Cruise. Επίσης, μοιράζεται δύο έφηβες κόρες, τη Sunday Rose και τη Faith Margaret, με τον σύζυγό της, Keith Urban.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.