Αντριάνα Παρασκευοπούλου: Aπέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση για τα προσωπικά της

Η Αντριάνα Παρασκευοπούλου, παρουσιάστρια δελτίων ειδήσεων της ΕΡΤ αλλά και διευθύντρια ενημερωτικών εκπομπών στο κρατικό κανάλι ήταν από τις παρουσιάστριες που βρέθηκαν σε event γνωστού brand ρούχων.

Οι δημοσιογράφοι την πλησίασαν και τη ρώτησαν για τα επαγγελματικά της αλλά και τα προσωπικά της, με την απάντησή της να είναι ένα πολύ ωραίο (παρα)δείγμα του πώς να αποφύγεις να απαντήσεις και όλοι να σου βγάζουν το καπέλο για την ευγένειά σου.

«Πολλά σκέφτομαι και συζητώ και ελπίζω να είμαι σε ευχάριστη θέση να τα ανακοινώσουν για μένα. Αλλαγές πάντα γίνονται και πάντα θα γίνονται. Οι αλλαγές είναι μέρος της καθημερινότητας και της δουλειάς μας. Αλλά ειλικρινά σας λέω, δεν ξέρω τι θα γίνει του χρόνου. Ελπίζω ότι θα γίνει το καλύτερο για όλους μας».

«Είναι ωραίο που και οι ψυχαγωγικές εκπομπές ασχολούνται με την ενημέρωση. Δεν το βλέπω καθόλου ανταγωνιστικά» συμπλήρωσε.

«Στη δική σας ζωή ο έρωτας τι ρόλο παίζει; Υπάρχει κάτι;» ήταν η ερώτηση που την έκανε να χαμογελάσει και να πει πολύ έξυπνα:

«Το άφησες για το τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα πόσο γλυκά ρωτάει. Γι' αυτό βλέπετε, η ενημέρωση δεν μπαίνει στους όρους της ψυχαγωγίας!».

Η παρουσιάστρια για την ιστορία είναι μια χωρισμένη μαμά δύο παιδιών που πλησιάζουν στην ενηλικίωση...

