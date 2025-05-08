Μιχάλης Χατζηγιάννης: Το «ανοσιούργημα» του Light και τα τραγούδια Eurovision

Στην απονομή των πλατινένιων τραγουδιών του Μιχάλη Χατζηγιάννη βρέθηκαν οι πρωινές εκπομπές, μεταξύ αυτών το Πρωινό Σουσού και το Buongiorno.

«Είμαι συγκινημένος, πολύ χαρούμενος. Έχω πολλούς να ευχαριστήσω αλλά πάνω από όλα θα ευχαριστήσω το κοινό που αγάπησε και αγκάλιασε τον τελευταίο μου δίσκο» ανέφερε στην κάμερα του Πρωινού Σουσού.

«Είμαι παιδί της Eurovision κατά κάποιον τρόπο γιατί πέρασα από εκεί σε πολύ νεαρή ηλικία. Μάλιστα υπηρετούσα ακόμα τη στρατιωτική μου θητεία και πήρα άδεια για να εκπροσωπήσω την Κύπρο στο Μπέρμιγχαμ. Η Γιουροβίζιον είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Άλλο ήταν το 1998 που πήγα εγώ και άλλο τώρα. Έχει αποκτήσει μια τεράστια εμβέλεια, πολύ μεγάλοι τραγουδιστές συμμετέχουν. Επιλέξαμε -το κοινό κυρίως- τις καλύτερες δυνατές συμμετοχές» είπε για Κλαυδία και Theo Evan που εκπροσωπούν Ελλάδα και Κύπρο αντίστοιχα.

«Δεν μπορείς να πεις πανηγυράκι την Eurovision. Eίναι ένα τεράστιο γεγονός που έχει ξεφύγει από τα όρια της Ευρώπης, είναι μια τεράστια ευκαιρία για κάποιον αν πάει καλά» ανέφερε.

«Δυστυχώς κάτι έφτασε στ' αυτιά μου από το ανοσιούργημα του Light. Μου προκάλεσε ιδιαίτερη αποστροφή, απογοήτευση. Βεβαίως το να ζητήσεις συγγνώμη είναι ευγενές αλλά κατόπιν εορτής δεν έχει την ίδια δύναμη και σημασία από το να μην το κάνεις εξαρχής και να μην περάσει καν από το μυαλό σου».



Μιλώντα μάλιστα στο Buongiorno ανέφερε ότι «δεν είναι στις άμεσές μου σκέψεις να πάω στη Eurovision αλλά κάποια στιγμή θα ήταν μεγάλη τιμή να βρίσκομαι εκεί εκπροσωπώντας την Ελλάδα ή την Κύπρο».

«Έχω ένα σκυλάκι ανάπηρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι το παιδί μου. Η συμπερίληψη είναι το κοινό ζητούμενο της ανθρωπότητας» ανέφερε μιλώντας για τον Light.

Ρωτήθηκε όμως και αν θα πάει να δει την πρώην σύντροφό του, Ζέτα Μακρυπούλια στην παράσταση που παίζει όταν εκείνη κατέβει στην Κύπρο στο πλαίσιο της περιοδείας της.

«Αν βρίσκομαι ακόμη στην Κύπρο βεβαίως και θα πάω να δω τη Ζέτα. Εξάλλου έχει έρθει σε άπειρες συναυλίες μου. Δεν είναι συνδιαλλακτική η σχέση μας!» είπε με χιούμορ.

