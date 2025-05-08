Έλενα Παπαρίζου - Τόνυ Μαυρίδης: Σύντομα η επίλυση της υπόθεσης με τη μεζονέτα

Στο τελικό στάδιο επίλυσης φαίνεται ότι είναι το θέμα της μεζονέτας του Τόνυ Μαυρίδη και της Έλενας Παπαρίζου μετά από αρκετά χρόνια.

Ο δικηγόρος του πρώτου, Ανδρέας Μήτσαινας μίλησε στο Πρωινό δίνοντας τα νέα ότι η υπόθεση των περιουσιακών ζητημάτων του πρώην ζευγαριού βαίνει προς επίλυση.

«Είμαστε στο τελικό στάδιο να επιλύσουμε τα περιουσιακά ζητήματα. Οι δύο πλευρές μέσω των δικηγόρων έχουν εξομαλύνει πλήρως τις σχέσεις τους. Είμαστε σε μια κατεύθυνση να ανακοινώσουμε τέλος του μήνα ή τέλος Ιουνίου τη θετική έκβαση και για την κυριότητα, και για τη μεζονέτα και για τις οφειλές και για τα πάντα. Μένουν κάποιες διαδικαστικές προϋποθέσεις ώστε οι δύο πλευρές να πάρουν τον δρόμο τους και να μην ασχολούνται πάλι με το παρελθόν. Από όσο γνωρίζω δεν έχουν επικοινωνία. Δεν είναι εύκολο για έναν καλλιτέχνη να σκέφτεται και πράγματα της καθημερινότητας. Γι' αυτό αφήσει στους νομικούς του συμβούλους την επίλυση του ζητήματος, μας έχει δώσει κατευθυντήριες γραμμές και πάνω σε αυτές δουλεύουμε. Νιώθουμε ότι υπάρχει ένα win-win σενάριο και ο κ. Μαυρίδης θα συνεχίσει να καλλιτεχνεί όπως και η κυρία Παπαρίζου».

Ο δημοσιογράφος Θάνος Βάγιος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Ο Τόνυ Μαυρίδης έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ελευθερώσει την Παπαρίζου από το κοινό δάνειο. Μένει μόνο μία υπογραφή».

