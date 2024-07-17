Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Naomi Campbell: H «μαύρη γαζέλα» της πασαρέλας είναι 54 ετών και έχει κορμάρα… - Κάνει διακοπές στην Ίμπιζα με γιοτ

Διακοπές στην Ίμπιζα για τη μαύρη γαζέλα» της πασαρέλας. Και με σκάφος... 

Naomi Campbell

Είναι ένα μωρό με μπικίνι. Η 54χρονη Naomi Campbell ποζάρει με το σέξι μπικίνι της, ενώ κάνει διακοπές με γιοτ στην Ίμπιζα, μαζί με τις φίλες της Eiza González και Michelle Rodriguez.

Η Naomi Campbell ολοκλήρωσε τη σέξι εμφάνισή της με χρυσά κοσμήματα και καφέ-χρυσά γυαλιά ηλίου. Λίγες ημέρες πριν οι τρεις τους έκαναν ψώνια στην Παλιά Πόλη της Ίμπιζα. 

Πρόσφατα, η Naomi Campbell αποκάλυψε ότι σε νεαρή ηλικία δεχόταν εκφοβισμό για την εμφάνισή της. «Δεν ένιωθα άνετα με τον εαυτό μου, επειδή ήμουν πολύ αδύνατη και αρκετά ψηλή για την ηλικία μου. Και με φώναζαν Olive Oyl», είπε στο «Cambon Podcast». 

Και πρόσθεσε: «Ο λαιμός μου είναι αρκετά μακρύς, γι' αυτό προσπαθούσα να τραβήξω τους ώμους μου προς τα κάτω για να μην είναι τόσο μακρύς. Ένιωθα αμήχανα». Ωστόσο, το πάθος της Κάμπελ για τον χορό τη βοήθησε τελικά να αποδεχτεί το εαυτό της και -φυσικά- το σώμα της. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Naomi Campbell
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
73 0 Bookmark