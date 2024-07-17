Είναι ένα μωρό με μπικίνι. Η 54χρονη Naomi Campbell ποζάρει με το σέξι μπικίνι της, ενώ κάνει διακοπές με γιοτ στην Ίμπιζα, μαζί με τις φίλες της Eiza González και Michelle Rodriguez.

Naomi Campbell, 54, shows off fit figure in gold bikini on yacht in Ibiza with famous pals https://t.co/EaPxVILbLl pic.twitter.com/dx5h3ZqRJe July 16, 2024

Η Naomi Campbell ολοκλήρωσε τη σέξι εμφάνισή της με χρυσά κοσμήματα και καφέ-χρυσά γυαλιά ηλίου. Λίγες ημέρες πριν οι τρεις τους έκαναν ψώνια στην Παλιά Πόλη της Ίμπιζα.

Supermodel Naomi Campbell stole the show in a stunning golden bikini while celebrating actress Michelle Rodriguez's birthday aboard a luxurious yacht in Ibiza.



Joining the festivities were fellow actress Eiza Gonzalez and Saudi film producer Mohamed Al Turk.



📷: @BackgridUS pic.twitter.com/9EtxvLjOLc — backgridus (@BackgridUS) July 17, 2024

Πρόσφατα, η Naomi Campbell αποκάλυψε ότι σε νεαρή ηλικία δεχόταν εκφοβισμό για την εμφάνισή της. «Δεν ένιωθα άνετα με τον εαυτό μου, επειδή ήμουν πολύ αδύνατη και αρκετά ψηλή για την ηλικία μου. Και με φώναζαν Olive Oyl», είπε στο «Cambon Podcast».

Και πρόσθεσε: «Ο λαιμός μου είναι αρκετά μακρύς, γι' αυτό προσπαθούσα να τραβήξω τους ώμους μου προς τα κάτω για να μην είναι τόσο μακρύς. Ένιωθα αμήχανα». Ωστόσο, το πάθος της Κάμπελ για τον χορό τη βοήθησε τελικά να αποδεχτεί το εαυτό της και -φυσικά- το σώμα της.

