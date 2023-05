Naomi Campbell: Έγινε 53 χρόνων και γιόρτασε τα γενέθλιά της με πάρτι στις Κάννες

Η Naomi Campbell γιόρτασε τα 53α γενέθλιά της με στιλ... Tο supermodel ντύθηκε εντυπωσιακά με ένα χρυσό φόρεμα και υποδέχθηκε καλούς φίλους στο πάρτι που συνδιοργάνωσε με τη Hugo Boss. Aργότερα, άλλαξε ρούχα, επιλέγοντας ένα λευκό, εξίσου εντυπωσιακό φόρεμα.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν η Kate Beckinsale, ο Robin Thicke, ο οποίος τραγούδησε για τη Naomi Campbell, και η Ashley Graham.

Στο πάρτι γενεθλίων της Campbell παρευρέθηκαν επίσης η Cindy Bruna, η Helena Christensen, ο συντάκτης της βρετανικής «Vogue», Edward Enninful, και ο Colin Kaepernick.

Last night our CEO Daniel Grieder and BOSS came together in Cannes to celebrate #NaomiCampbell on her birthday.



A good friend of the brand and global ambassador, Naomi is an icon and the definition of a true boss. She lit up the evening in her custom BOSS looks. pic.twitter.com/MLvnLUDImY