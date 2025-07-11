«Mr. Wonderful»: O τελευταίος πρωταγωνιστικός ρόλος του Μάικλ Μάντσεν

Η δραματική ταινία «Mr. Wonderful» η οποία αποτελεί το κύκνειο άσμα του Μάικλ Μάντσεν (Michael Madsen) αναμένεται να ξεκινήσει το ταξίδι της στα Κινηματογραφικά Φεστιβάλ. Ένα τρέιλερ που κυκλοφόρησε αποκαλύπτει την τρυφερή ερμηνεία του ηθοποιού που έφυγε από τη ζωή στις 3 Ιουλίου σε ηλικία 67 ετών, από καρδιακή ανεπάρκεια.

Σε σκηνοθεσία Μαρκ Ντέιβιντ (Mark David), υποδύεται τον Brian Fenton, «έναν καθηγητή κολεγίου που προσπαθεί απεγνωσμένα να στηρίξει την καριέρα του, να απομακρύνει τον άσωτο γιο του από τα ναρκωτικά ενώ παράλληλα έρχεται αντιμέτωπος με την άνοια του πατέρα του».

Ο σκηνοθέτης ο οποίος είχε συνεργαστεί στο παρελθόν ως διευθυντής φωτογραφίας σε αρκετές ταινίες με τον ηθοποιό τον περιγράφει ως «έναν πραγματικά γλυκό τύπο, ζεστό, αστείο και τόσο δυναμικό στην οθόνη», προσθέτοντας: «Πίστευα κάθε λέξη που έλεγε στην κάμερα. Ήθελα να κάνω περισσότερες ταινίες μαζί του».

Στο πλευρό του πρωταγωνιστούν οι Κέιτ Χοτζ (Kate Hodge), Ρόμπερτ Μιάνο (Robert Miano), Μπρίτανι 'Αντεργουντ (Brittany Underwood), Έρικ Φέλοους (Erik Fellows), Λιου Τεμπλ (Lew Temple) και Μπράντλεϊ Στράικερ (Bradley Stryker).

Ο σεναριογράφος και παραγωγός Ντάνιελ Μπλέικ Σμιθ (Daniel Blake Smith) είπε για εκείνον: «Η ίδια του η αδελφή, η ηθοποιός Βιρτζίνια Μάντσεν, τον αποκαλούσε «βροντή από βελούδο...σκανταλιά τυλιγμένη σε τρυφερότητα«. Αυτή η σύνθετη πολυπλοκότητα φάνηκε περισσότερο από την ευαίσθητη και βαθιά τρυφερή ερμηνεία που κατέθεσε στον πρωταγωνιστικό ρόλο της ταινίας μας».

Παραγωγός του «Mr. Wonderful» είναι επίσης η Παολίν Τζόουνς (Pauline Jones) ενώ στην εκτελεστική παραγωγή βρίσκεται ο Σκοτ Στολτζ (Scott Stoltz) της SCS Studio Filmz, σύμφωνα με το Deadline.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

