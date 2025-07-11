Από τη Μαγιόρκα στις ελληνικές θάλασσες συνεχίζει τις οικογενειακές διακοπές του ο Κριστιάνο Ρονάλντο, μαζί με την αγαπημένη του Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ και τα παιδιά του.

Εχθές, το υπερπολυτελές σκάφος του Ρονάλντο του εθεάθη στη Βόρεια Εύβοια με κατεύθυνση προς τις Σποράδες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το γιοτ του Πορτογάλου superstar "Grand Prix 5" - αξίας 7,4 εκατ. δολαρίων - έριξε σήμερα το πρωί άγκυρα έξω από την παραλία Μάραθα της Σκιάθου.

Ο φακός του Skiathoschannel.gr απαθανάτισε το 36 μέτρων πολυτελές γιοτ στη Σκιάθο, λίγο πριν σαλπάρει για Σκόπελο.

Πηγή: skai.gr

