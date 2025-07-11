Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κάνει διακοπές στη Σκιάθο - Βίντεο, φωτογραφίες

Στις ελληνικές θάλασσες συνεχίζει τις οικογενειακές διακοπές του ο Πορτογάλος superstar

ροναλντο

Από τη Μαγιόρκα στις ελληνικές θάλασσες συνεχίζει τις οικογενειακές διακοπές του ο Κριστιάνο Ρονάλντο, μαζί με την αγαπημένη του Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ και τα παιδιά του. 

Εχθές, το  υπερπολυτελές σκάφος του Ρονάλντο του εθεάθη στη Βόρεια Εύβοια με κατεύθυνση προς τις Σποράδες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το γιοτ του Πορτογάλου superstar "Grand Prix 5" - αξίας 7,4 εκατ. δολαρίων - έριξε σήμερα το πρωί άγκυρα έξω από την παραλία Μάραθα της Σκιάθου.

Ο φακός του Skiathoschannel.gr απαθανάτισε το 36 μέτρων πολυτελές γιοτ στη Σκιάθο, λίγο πριν σαλπάρει για Σκόπελο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κριστιάνο Ρονάλντο Σκιάθος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
64 0 Bookmark