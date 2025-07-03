Πέθανε ο ηθοποιός Μάικλ Μάντσεν

Ο ηθοποιός Μάικλ Μάντσεν, γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο "Reservoir Dogs" και "Kill Bill", πέθανε σήμερα από καρδιακή προσβολή σε ηλικία 67 ετών, ανακοίνωσαν οι εκπρόσωποί του.

"Ο Μάικλ Μάντσεν ήταν ένας από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ, ο οποίας θα λείψει σε πολλούς", έγραψαν οι εκπρόσωποί του Σούζαν Φέρις και Ρον Σμιθ σε κοινή ανακοίνωση με την εκπρόσωπο Τύπου του ηθοποιού Λιζ Ροντρίγκες.

Ο ηθοποιός βρέθηκε νεκρός σήμερα το πρωί στο σπίτι του στο Μαλιμπού, επιβεβαίωσαν.

Σε περισσότερα από 40 χρόνια καριέρας, ο ηθοποιός εμφανίστηκε σε περισσότερες από 300 παραγωγές.

Οι πιο σημαντικοί ρόλοι του παραμένουν αυτός του "Mr. Blonde", ψυχοπαθή εγκληματία που χαίρεται όταν βασανίζει έναν αστυνομικό στην ταινία "Reservoir Dogs" (1992), και του "Budd", του μικρού αδελφού του κακού στη σειρά ταινιών "Kill Bill" (2003 και 2004).

Ο Κουέντιν Ταραντίνο τον εκτιμούσε πολύ και του έδωσε επίσης ρόλους στο γουέστερν του "Οι Μισητοί Οχτώ" (2015) και στο νοσταλγικό του παραμύθι "Κάποτε στο Χόλιγουντ" (2019).

Εμφανίστηκε επίσης στις ταινίες "Ντόνι Μπράσκο" (1997), "Θέλμα και Λουίζ" (1991), "Αμαρτωλή Πόλη" (2005) και Τζέιμς Μποντ: "Πέθανε μια Άλλη Μέρα" (2002).

Ο Μάικλ Μάντσεν γεννήθηκε στο Σικάγο το 1957, από πατέρα πυροσβέστη και μητέρα σκηνοθέτη. Είχε μια αδερφή, τη Βιρτζίνια Μάντσεν, επίσης ηθοποιό.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, δάνεισε επίσης τη φωνή του σε αρκετά βιντεοπαιχνίδια, εκ των οποίων το "Grand Theft Auto III". Παράλληλα, εξέδωσε αρκετές ποιητικές συλλογές.

Παντρεύτηκε τρεις φορές, απέκτησε έξι παιδιά, ένα εκ των οποίων αυτοκτόνησε το 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.