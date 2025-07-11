Της Dr. Cortney S. Warren

Στις επιτυχημένες σχέσεις, και οι δύο σύντροφοι αισθάνονται συναισθηματικά ασφαλείς, ότι έχουν επαφή, και αισθάνονται άνετα να είναι ο εαυτός τους. Αλλά για πολλούς από εμάς, οι ρομαντικές σχέσεις μπορούν να αναδείξουν τις βαθύτερες ανασφάλειές μας.

Ως ψυχολόγος εκπαιδευμένη στο Χάρβαρντ που εργάζεται με ζευγάρια, συχνά λέω στους ανθρώπους ότι η συναισθηματική ασφάλεια σε μια σχέση ξεκινά με το να βλέπεις τον εαυτό σου ως άξιο για αγάπη γνωρίζοντας πως ο/η σύντροφός σου είναι δεκτικός, νοιάζεται και είναι πραγματικά αφοσιωμένος — τόσο στα εύκολα όσο και στα δύσκολα.

Τα ζευγάρια που εμπιστεύονται πραγματικά ο ένας τον άλλον χρησιμοποιούν επτά φράσεις κάθε μέρα, και αυτές θα πρέπει να είναι στόχοι σχέσης για όλους μας.

1. «Με βλέπεις όπως είμαι»

Το να νιώθεις ασφαλής σε μια σχέση σημαίνει ότι δεν χρειάζεται ποτέ να κρύβεις πλευρές του εαυτού σου. Νιώθεις άνετα να είσαι ευάλωτος όταν μιλάς για επώδυνα ή δύσκολα θέματα, επειδή εμπιστεύεσαι ότι ο σύντροφός σου θα ανταποκριθεί με συμπόνια, όχι κριτικά.

Παρόμοιες φράσεις:

«Σε ευχαριστώ που με αγαπάς γι' αυτό που είμαι»



«Νιώθω ότι μπορώ να είμαι ο εαυτός μου μαζί σου»

2. «Σε εμπιστεύομαι»

Η εμπιστοσύνη είναι το θεμέλιο της συναισθηματικής ασφάλειας. Πιστεύεις ότι τα λόγια και οι πράξεις του συντρόφου σου ευθυγραμμίζονται, είτε είστε μαζί είτε χώρια. Ξέρεις ποιος είναι και πιστεύεις ότι έχει κατά νου το συμφέρον σου.

Παρόμοιες φράσεις:

«Σε ευχαριστώ που σέβεσαι εμένα και τη σχέση μας»

«Είμαστε μια ομάδα και πιστεύω ότι θέλεις το καλύτερο και για τους δύο μας»

3. «Θα το ξεπεράσουμε αυτό»

Ακόμα και τα πιο συναισθηματικά ασφαλή ζευγάρια έχουν συγκρούσεις. Αυτό που τα διαφοροποιεί είναι ο τρόπος που τις χειρίζονται. Δεν πανικοβάλλονται ούτε απειλούν να φύγουν κατά τη διάρκεια διαφωνιών, επειδή είναι πεπεισμένοι ότι η σχέση μπορεί να αντέξει τις καταιγίδες.

Παρόμοιες φράσεις:

«Δεν τελειώνει η σχέση μας με μια δύσκολη κατάσταση»



«Ας βρούμε τη λύση μαζί»

4. «Βγες έξω και διασκέδασε με τους φίλους σου!»

Οι άνθρωποι που εμπιστεύονται τους συντρόφους τους δεν αισθάνονται απειλούμενοι όταν είναι χώρια. Νιώθουν άνετα να είναι και μόνοι. Σέβονται ο ένας την ανάγκη του άλλου για ανεξαρτησία, γνωρίζοντας ότι αυτό ενισχύει τη σχέση.

Παρόμοιες φράσεις:

«Χαίρομαι που αφιερώνεις χρόνο στον εαυτό σου»



«Ευχαριστώ που και εσύ μου δίνεις χώρο όταν τον χρειάζομαι»

5. «Μου λείπεις!»

Το να σου λείπεις κάποιος δεν σημαίνει ότι είσαι προσκολλημένος - σημαίνει ότι έχεις επαφή. Ακόμα και όταν υποστηρίζετε ο ένας τον προσωπικό χώρο του άλλου, εξακολουθείτε να ανυπομονείτε να είστε μαζί.

Παρόμοιες φράσεις:

«Το να είμαστε χώρια με βοηθά να συνειδητοποιήσω πόσο ευγνώμων είμαι για σένα»



«Χαίρομαι που σε βλέπω όταν γυρίζεις σπίτι»

6. «Μπορούμε να μιλήσουμε;»

Οι ασφαλείς σχέσεις δημιουργούν χώρο για δύσκολες συζητήσεις. Όταν κάτι δεν σας αρέσει, δεν φοβάστε να το πείτε, επειδή πιστεύετε ότι ο/η σύντροφός σας θα σας προσέξει και θα σας αφουγκραστεί.

Παρόμοιες φράσεις:

«Υπάρχει κάτι για το οποίο θα ήθελα να μιλήσω»



«Νιώθω λίγο άσχημα και θέλω να βεβαιωθώ ότι είμαστε καλά»

7. «Ας κάνουμε ένα σχέδιο!»

Το να κοιτάμε προς το μέλλον, είτε πρόκειται για ένα βραδινό ραντεβού είτε για έναν κοινό στόχο ζωής, υποδηλώνει αμοιβαία επένδυση στη σχέση. Εσείς βλέπετε τον/την σύντροφό σας στο μακροπρόθεσμο όραμά σας και εκείνος σας βλέπει στο δικό του/της.

Παρόμοιες φράσεις:

«Μπορούμε να κοιτάξουμε μαζί τα προγράμματά μας;»



«Ανυπομονώ πραγματικά για το ταξίδι μας»

Το να νιώθουμε ασφαλείς σε μια σχέση απαιτεί χρόνο

Το να μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες για τον εαυτό μας με τους συντρόφους μας δεν είναι εύκολο. Μας κάνει ευάλωτους - και αν δεν μας αντιμετωπίζουν με ενσυναίσθηση, αυτό μπορεί πραγματικά να μας πληγώσει.

Αλλά ο στόχος είναι να είμαστε σε μια σχέση όπου μπορούμε να μας δουν γι' αυτό που είμαστε, να μας γνωρίσουν πλήρως και να μας αποδεχθούν πλήρως. Όμως αυτό δεν συμβαίνει όμως από τη μια μέρα στην άλλη. Απαιτεί συνειδητή προσπάθεια και σημαίνει να μάθεις να αποδέχεσαι πρώτα τον εαυτό σου, να βλέπεις τον/την σύντροφό σου για αυτό που πραγματικά είναι και να δεσμεύεσαι να αναπτυχθείς μαζί με την πάροδο του χρόνου.

Πηγή: cnbc.com

