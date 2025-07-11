Λογαριασμός
Χέιλι Μπίμπερ: Εντυπωσιάζει με το μικροσκοπικό μπικίνι της στη Μαγιόρκα - Κορμάρα… (φωτό)

Το ζευγάρι απολαμβάνει τις διακοπές του και δεν το κρύβει, ενώ και οι δύο έχουν κάνει σχετικές αναρτήσεις στα social media

Hailey Bieber

Στην όμορφη Μαγιόρκα βρίσκεται αυτό το διάστημα η σύζυγός του Τζάστιν Μπίμπερ, Χέιλι (Hailey Bieber), για τις ανάγκες της εταιρείας της και τρέλανε τους πάντες με τις παιχνιδιάρικες πόζες της στη θάλασσα. Κοντά της ήταν και ο σύζυγός της, διώχνοντας μακριά τα «σύννεφα» και τις εικασίες περί κρίσης στον γάμο τους. Το ζευγάρι απολαμβάνει τις διακοπές του και δεν το κρύβει, ενώ και οι δύο έχουν κάνει σχετικές αναρτήσεις στα social media. 

Hailey Bieber

Hailey Bieber

Ο Justin Bieber απέδειξε ότι στέκεται και πάλι στα πόδια του και εξέπληξε τους θαυμαστές του, κυκλοφορώντας τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (11 Ιουλίου 2025), το πολυαναμενόμενο έβδομο άλμπουμ του, με τίτλο «Swag».

Hailey Bieber

«Με πηγή έμπνευσης την αφοσίωσή του ως σύζυγος και πατέρας, αυτή η νέα περίοδος της ζωής του τροφοδότησε μια βαθύτερη ματιά και έναν πιο στοχαστικό ήχο, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργήσει μερικές από τις πιο προσωπικές μουσικές του», αναφέρεται στην ανακοίνωση της δισκογραφικής του εταιρείας Def Jam Recordings.

Το καλλίγραμμο μοντέλο θα παραμείνει στην ισπανική πόλη έως τις 23 Ιουλίου και στο Beach Club Gran Folies, καθώς συνεργάζεται με τους ιδιοκτήτες του κλαμπ, μέσω της εταιρείας της καλλυντικών της, της Rhode. Η Χέιλι Μπίμπερ δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα «likes» έπεσαν βροχή από τους θαυμαστές της. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Justin Bieber (@lilbieber)

Hailey Bieber

Hailey Bieber

Hailey Bieber

Hailey Bieber

Πηγή: skai.gr

Hailey Bieber
