Μπλέικ Λάιβλι: Πληρώθηκε 1,75 εκατ. δολάρια για την ταινία «It Ends With Us»

Αποκαλύφθηκε ο μισθός της Μπλέικ Λάιβλι (Blake Lively) για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη διαβόητη ταινία. Η 38χρονη ηθοποιός υποδύθηκε τον ρόλο της «Lily Bloom» στο ρομαντικό δράμα μαζί με τον 41χρονο Τζάστιν Μπαλντόνι (Justin Baldoni). Να θυμίσουμε ότι οι δύο ηθοποιοί βρίσκονται σε δικαστική διένεξη μεταξύ τους, που προέκυψε από τα γυρίσματα της ταινίας τους.

Η ηθοποιός, σύμφωνα με την «Daily Mail», πληρώθηκε 1,75 εκατομμύρια δολάρια για τη συμμετοχή της στις έξι εβδομάδες γυρισμάτων, που αντιστοιχούν σε λίγο πάνω από 58.000 δολάρια την ημέρα. Υπήρχε, επίσης, ένα μπόνους 200.000 δολαρίων, αν κέρδιζε Όσκαρ, καθώς και 100.000 δολάρια για μια υποψηφιότητα.

Blake Lively's astronomical salary for starring in It Ends With Us alongside Justin Baldoni revealed amid ongoing legal battle https://t.co/4k0EmszJV6 — Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 17, 2025

Επιπλέον, η ηθοποιός και η εταιρεία της θα λάμβαναν μπόνους 250.000 δολαρίων αν η ταινία, που κυκλοφόρησε παγκοσμίως τον Αύγουστο του περασμένου έτους, απέφερε έσοδα τριπλάσια από τον προϋπολογισμό της στα ταμεία. Βέβαια, η ταινία δεν απέσπασε και τις καλύτερες κριτικές, αλλά ήταν μια επιτυχία στο box office.

Αυτό συμβαίνει λίγες μέρες μετά την κατηγορία του πρώην ατζέντη του Τζάστιν Μπαλντόνι εναντίον της Μπλέικ Λάιβλι για «εκβιασμό», καθώς ο ατέρμονος νομικός πόλεμος γύρω από την ταινία εντείνεται ακόμη περισσότερο.

Σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται το μέσο, ο πρώην ατζέντης του σκηνοθέτη, Danny Greenberg, είχε ισχυριστεί ότι η συμπεριφορά της ηθοποιού στο πλατό ήταν όλο και πιο ασταθής και έφτασε ακόμη και στο σημείο να την περιγράψει ως «εκβιαστική» σε επικοινωνίες με τον Μπαλντόνι, τον Ιούλιο του 2024. Τον Δεκέμβριο του 2024, η ηθοποιός μήνυσε τον Μπαλντόνι για φερόμενη σεξουαλική παρενόχληση στο πλατό, ισχυρισμούς που ο ίδιος αρνήθηκε.

