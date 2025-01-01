Η Blake Lively καταθέτει νέα αγωγή εναντίον του Justin Baldoni, ενώ ο ηθοποιός τα βάζει με τους «New York Times» και καταθέτει κι αυτός αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση ζητώντας 250 εκατ. δολάρια. Η νέα αγωγή της Blake Lively εναντίον του Justin Baldoni ήρθε σε λιγότερο από δύο εβδομάδες και, όπως φαίνεται, οι εξελίξεις στην υπόθεση θα είναι ραγδαίες.

Η κατάθεσή της την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ήρθε την ίδια μέρα που εκείνος ξεκίνησε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση ύψους 250 εκατ. δολαρίων εναντίον των «New York Times» για το δημοσίευμα-βόμβα της πρώτης καταγγελίας της Lively.

Σε εκείνη την πρώτη αγωγή, κατηγόρησε τον Justin Baldoni ότι την παρενόχλησε σεξουαλικά και ότι καλλιέργησε ένα τοξικό εργασιακό περιβάλλον στα γυρίσματα της ταινίας τους «It Ends With Us», στην οποία τόσο την σκηνοθέτησε όσο και έπαιξε μαζί της. Εκείνος αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς.

Στη νέα της αγωγή, η Blake Lively -εκτός ότι ζητά μια δίκη με ενόρκους- διεκδικεί αποζημίωση (το ποσό δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό), κατηγορώντας τον Justin Baldoni και όσους εμπλέκονται στην υπόθεση ότι της προκάλεσαν «ψυχικό πόνο και οδύνη», καθώς και «σοβαρή συναισθηματική δυσφορία» και «απώλεια μισθών».

Οι δικηγόροι της Lively σε δήλωσή τους στη «Daily Mail» ανέφεραν ότι η πελάτισσά τους έχει υποστεί «περαιτέρω αντίποινα και επιθέσεις» από τότε που πήρε την απόφαση να μιλήσει εναντίον του Baldoni.

Πηγή: skai.gr

