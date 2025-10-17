Λογαριασμός
Κιμ Καρντάσιαν: Κάνει «χρυσές δουλειές» - Ξεπούλησαν τα μαλλιαρά εσώρουχά της

Η νέα σειρά περιλαμβάνει 12 στρινγκ από συνθετική τρίχα σε διάφορα χρώματα και υφές. Η Κιμ είναι «δαιμόνια» επιχειρηματίας 

Κιμ Καρντάσιαν

Η μάρκα εσωρούχων Skims, της Κιμ Καρντάσιαν (Kim Kardashian), κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες το πιο σοκαριστικό προϊόν της: ένα, σχεδόν, αόρατο στρινγκ καλυμμένο με ψεύτικα ηβικά μαλλιά. Το πιο εντυπωσιακό στην περίπτωση της Κιμ είναι ότι, αναμφισβήτητα, πρόκειται για «δαιμόνια» επιχειρηματία. 

Το μαλλιαρό εσώρουχο, που κοστίζει 32 δολάρια το κομμάτι, κυκλοφόρησε στις 14 Οκτωβρίου 2025 και εξαντλήθηκε μέσα σε μία ημέρα. Οι ενδιαφερόμενοι πελάτες μπορούν να εγγραφούν για να ενημερωθούν όταν το μέγεθος και το στυλ που επιθυμούν θα είναι ξανά διαθέσιμα. «Με αυτό το εμβληματικό νέο εσώρουχο, το χαλί σας μπορεί να έχει όποιο χρώμα θέλετε», αναφέρει η περιγραφή στην ιστοσελίδα της Skims.

Τα εσώρουχα της Κιμ Καρντάσιαν

Η Skims προώθησε την κυκλοφορία του προϊόντος στο Instagram, με ένα βίντεο σε στυλ τηλεπαιχνιδιού της δεκαετίας του 1970, στο οποίο ένας άνδρας παρουσιαστής δείχνει μια πινακίδα με την ένδειξη «Does the Carpet Match the Drapes?» (Το χαλί ταιριάζει με τις κουρτίνες;). Δίπλα στην πινακίδα, τρεις γυναίκες στέκονται σε ξεχωριστές πλατφόρμες, κρατώντας η καθεμία μια πινακίδα με ένα μεγάλο ερωτηματικό μπροστά από την ηβική τους περιοχή.

Εσώρουχα της Καρντάσιαν

Πριν από την κυκλοφορία της σειράς, η Καρντάσιαν δημοσίευσε στο Instagram Story της τα συγκεκριμένα εσώρουχα. Αν και δεν τα φόρεσε η ίδια, ωστόσο παρουσίασε τα διάφορα στυλ, λέγοντας: «Πόσο αστεία είναι αυτά τα merkins, παιδιά; Έχουμε διαφορετικά χρώματα, διαφορετικά μαλλιά... είναι τρελό. Skims, μωρό μου!».

