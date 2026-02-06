Μπιάνκα Σενσόρι: Μιλά για τη ζωή με τον Κάνιε Γουέστ και το ψυχικό τίμημα

Για πρώτη φορά η Μπιάνκα Σενσόρι μιλά ανοιχτά για τη ζωή της στο πλευρό του Κάνιε Γουέστ, αποκαλύπτοντας το βαρύ ψυχικό κόστος που είχαν για την ίδια τα δημόσια ξεσπάσματα, τα σκάνδαλα και οι δικαστικές περιπέτειες του διάσημου ράπερ.

Η 31χρονη αρχιτέκτονας, που παντρεύτηκε τον Κάνιε Γουέστ το 2022, έσπασε τη σιωπή της σε συνέντευξή της στο Vanity Fair, αναφερόμενη τόσο στις αντισημιτικές δηλώσεις του, όσο και στις σοβαρές κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί εις βάρος του από πρώην συνεργάτες του.

Αναφερόμενη στα μανιακά επεισόδια του Γουέστ, η Σενσόρι ξέσπασε σε κλάματα λέγοντας πως το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να είναι δίπλα του και να βοηθά.

«Αυτή η χρονιά ήταν σαν να έκανα κάρπα για μήνες. Έχω την αγάπη και την ενσυναίσθηση για να το αντέξω, αλλά καταλαβαίνω ότι ο κόσμος δεν έχει».

Παραδέχτηκε ότι σκέφτηκε να τον εγκαταλείψει, ωστόσο χαρακτήρισε αυτές τις σκέψεις «επιφανειακές». Τόνισε επίσης ότι δεν θεωρεί τον Κάνιε αντισημίτη, κάνοντας λόγο για «ακραίες εμμονές» που αναπτύσσει κατά περιόδους, χωρίς –όπως είπε– να έχει λάβει ποτέ μια εξήγηση που να βγάζει νόημα για τη συγκεκριμένη εμμονή με τον ναζισμό.

Παρά το παγκόσμιο κύμα αντιδράσεων και τις μεγάλες οικονομικές απώλειες του Κάνιε από συνεργασίες, η Σενσόρι δήλωσε ότι δεν τη απασχόλησε ποτέ αυτό, καθώς ήταν απορροφημένη στη στήριξη του συζύγου της.

Η ίδια σχολίασε και τις αγωγές πρώην εργαζομένων του Κάνιε, που περιλαμβάνουν κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση, επίθεση και τοξικό εργασιακό περιβάλλον — κατηγορίες τις οποίες ο ράπερ αρνείται κατηγορηματικά. Το Vanity Fair σημειώνει ότι η Σενσόρι φαίνεται να συμμερίζεται την άποψη του Γουέστ πως η δημιουργία «μεγάλης τέχνης» μπορεί να είναι σκληρή και τραυματική για όσους εμπλέκονται.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη δημόσια εικόνα της, ξεκαθαρίζοντας ότι τα αποκαλυπτικά ρούχα δεν της επιβάλλονται. «Έχω μια προφανή εμμονή με τη γύμνια», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι εμφανίσεις της ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας με τον σύζυγό της και όχι επιβολής.

Η Σενσόρι αποκάλυψε επίσης ότι εισήχθη σε κέντρο αποκατάστασης στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει την συναισθηματική απορρύθμιση και την εξάρτησή της από βενζοδιαζεπίνες, τονίζοντας πως ο Κάνιε ήταν εκείνος που προσευχήθηκε και τη στήριξε για να ζητήσει βοήθεια.

Την ίδια στιγμή, ο Κάνιε Γουέστ αποκάλυψε ότι αναζήτησε θεραπεία μετά από σοβαρό καταθλιπτικό επεισόδιο, δημοσιεύοντας ολοσέλιδη καταχώριση στη Wall Street Journal, όπου ζήτησε συγγνώμη για τις αντισημιτικές του δηλώσεις, αποδίδοντάς τες στη διπολική διαταραχή και σε εγκεφαλική κάκωση που υπέστη σε τροχαίο το 2002.

Ο ράπερ παραδέχτηκε ότι «όλα πήγαν πολύ μακριά», δηλώνοντας πως οι δηλώσεις του κατέστρεψαν φιλίες, οικογενειακές σχέσεις και μακροχρόνιους δεσμούς.

«Δεν είμαι αυτός», είπε, προσθέτοντας ότι επιθυμεί πλέον να σταθεί «στην πλευρά της αγάπης και της θετικότητας».

Ο Κάνιε ολοκλήρωσε πρόγραμμα αποκατάστασης σε κλινική της Ελβετίας και χαρακτήρισε τη διπολική διαταραχή «μία από τις πιο θανατηφόρες μη τερματικές ασθένειες», τονίζοντας πως η ασθένεια τον απομάκρυνε από τον πραγματικό του εαυτό και τον οδήγησε στις πιο ακραίες εκφράσεις.

Πηγή: skai.gr

