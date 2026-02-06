Χέιλι Μπίμπερ: Ποζάρει προκλητικά στο χιόνι μετά την εμφάνιση του Τζάστιν με μποξεράκι…

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρέθηκαν ξανά ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ, μετά από δύο εμφανίσεις που προκάλεσαν έντονο σχολιασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον διεθνή Τύπο.

Λίγες ημέρες αφότου ο Τζάστιν Μπίμπερ ανέβηκε στη σκηνή των Grammy φορώντας μόνο ένα σατέν μποξεράκι και κάλτσες, η σύζυγός του, Χέιλι Μπίμπερ, δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από διαφημιστική καμπάνια της εταιρείας καλλυντικών Rhode, στις οποίες εμφανίζεται χωρίς παντελόνι, φορώντας μόνο εσώρουχο.

Η 28χρονη επιχειρηματίας και μοντέλο πόζαρε σε χιονισμένο τοπίο, κάνοντας σκι, με τα οπίσθια και τα πόδια της σε κοινή θέα. Το «look» της ολοκλήρωναν ένα λευκό, χνουδωτό μπουφάν σκι, γάντια, κάλτσες και μπότες, ενώ η ίδια περιέγραψε τη σκηνή ως «snow bunny» αισθητική.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Μάσκα μέσα στο χιόνι! Η μάσκα caffeine reset και το peptide lip boost είναι δικά σας @rhode». Ανάμεσα στα σχόλια ξεχώρισε και εκείνο της φίλης της και επίσης μοντέλου, Τζίτζι Χαντίντ, η οποία έγραψε: «Πολύ καλό».

Η ανάρτηση ήρθε λίγο μετά την εμφάνιση του Τζάστιν Μπίμπερ στην τελετή απονομής των Grammy, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026, στο Λος Άντζελες. Ο 31χρονος ποπ σταρ ανέβηκε στη σκηνή φορώντας μόνο ένα μποξεράκι από τη δική του σειρά SKYLRK, αιφνιδιάζοντας τόσο το κοινό όσο και τους διοργανωτές.



Ο εκτελεστικός παραγωγός των Grammy, Ben Winston, αποκάλυψε στο podcast «Rolling Stone Music Now» ότι ο τραγουδιστής δεν είχε ενημερώσει κανέναν για την επιλογή του. «Δεν νομίζω ότι είχε αποφασίσει τι θα φορέσει μέχρι τη στιγμή που ανέβηκε στη σκηνή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η φετινή τελετή των Grammy, ωστόσο, δεν έμεινε στην επικαιρότητα μόνο για την εμφάνιση του Μπίμπερ. Ένα ακόμη απρόοπτο σημειώθηκε όταν η Cher ανακοίνωσε λανθασμένα τον Luther Vandross ως νικητή του βραβείου «Δίσκος της Χρονιάς», παρά το γεγονός ότι ο καλλιτέχνης έχει φύγει από τη ζωή από το 2005.

“Oh! The Grammy goes to Luther Vandross!” - Cher #GRAMMYs pic.twitter.com/G9tFB5rBHX — philip lewis (@Phil_Lewis_) February 2, 2026

