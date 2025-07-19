Σαν «από μηχανής Θεός» οι Metallica εμφανίστηκαν την τελευταία στιγμή και έσωσαν το φεστιβάλ Tomorrowland, το οποίο παρά λίγο να ακυρωθεί εντελώς μετά την τεράστια πυρκαγιά που κατέστρεψε την κεντρική σκηνή.

Μόλις μία ημέρα πριν από την έναρξη του Tomorrowland 2025, η κεντρική σκηνή υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια πυροτεχνικής δοκιμής, με αναφορές να υποδηλώνουν ότι τα κανόνια πυροτεχνημάτων μπορεί να ευθύνονται για την πυρκαγιά.

Το περιστατικό απογοήτευσε τους θαυμαστές του φεστιβάλ που το περίμεναν πώς και πώς με τους φόβους ότι αυτό θα μπορούσε να καθυστερήσει ή ακόμα και να αναβληθεί, να πληθαίνουν.

Οι Metallica, όμως, είχαν άλλη άποψη. Σε μία κινητοποίησή τους αστραπή έστειλαν μέσα σε μία νύχτα αεροπορικώς σκηνικό εξοπλισμό από την παγκόσμια περιοδεία M72, ο οποίος ήταν αποθηκευμένος στην Αυστρία μετά την ευρωπαϊκή περιοδεία του συγκροτήματος και ήταν ζωτικής σημασίας για την ανακατασκευή του νέου σκηνικού.

Όπως αναφέρθηκε αρχικά από το βελγικό μέσο ενημέρωσης HLN, η κατασκευή της τελευταίας στιγμής ολοκληρώθηκε ακριβώς στην ώρα της, με το Tomorrowland να ανοίγει επίσημα για το κοινό στις 2 μ.μ. στις 18 Ιουλίου.

Ο headliner Martin Garrix εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του αναρτώντας μία φωτογραφία του με τον Lars Ulrich των Metallica στο Instagram: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το γράφω αυτό… αλλά η συναυλία μου στο Tomorrowland θα γίνει τελικά».

Το Tomorrowland αποδεικνύει για άλλη μια φορά γιατί αποτελεί την κορυφή των φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής, ανθεκτικό, θρυλικό και γεμάτο εκπλήξεις.

Πηγή: skai.gr

