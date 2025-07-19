Λογαριασμός
Ρωσία: Επαναλειτουργούν τα αεροδρόμια Βνούκοβο και Ντομοντέντοβο

Τα αεροδρόμια Βνούκοβο και Ντομοντέντοβο, που είχαν αναστείλει τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις για λόγους ασφαλείας, ξανάρχισαν τη λειτουργία τους

Σέργκει Σομπιάνιν

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν στη Μόσχα, ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης Σεργκέι Σομπιάνιν.

Τα αεροδρόμια Βνούκοβο και Ντομοντέντοβο, που είχαν αναστείλει τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις για λόγους ασφαλείας, ξανάρχισαν τη λειτουργία τους, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας Rosaviatsia.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας εντόπισαν και κατέστρεψαν συνολικά 27 ουκρανικούς δρόμους από τις 3 μέχρι τις 7 το απόγευμα σήμερα, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων στην περιοχή της Μόσχας, 15 στο Μπριάνσκ, δύο στην Καλούγκα και άλλα δύο στην Τούλα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Ρωσία αεροδρόμια μη επανδρωμένα αεροσκάφη αντιαεροπορική άμυνα Μόσχα
