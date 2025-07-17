Φωτιά στο Tomorrowland: Κανονικά θα διεξαχθεί το φεστιβάλ

Κανονικά θα διεξαχθεί το εμβληματικό φεστιβάλ μουσικής «Tomorrowland», στο Βέλγιο, παρά τις σοβαρές φθορές που προκλήθηκαν στις υποδομές του μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε την κεντρική σκηνή του, χθες.

Οι αρχές ανακοίνωσαν πως ο χώρος είναι ασφαλής και χιλιάδες κατασκηνωτές καταφθάνουν ενώ ήδη έχουν στηθεί οι πρώτες σκηνές αφού η κεντρική κατασκήνωση των επισκεπτών, γνωστή ως DreamVille, έχει ήδη ανοίξει.

Παρά τη δύσκολη ατμόσφαιρα, οι παρευρισκόμενοι παραμένουν αισιόδοξοι. με τους διοργανωτές να δηλώνουν αποφασισμένοι και απόλυτα προσηλωμένοι ως προς το να βρεθεί λύση και να γίνει το φεστιβάλ ακόμη και χωρίς την κεντρική σκηνή.

Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης, γύρω στις 18:00 τοπική ώρα, και συνοδεύτηκε από εκρήξεις.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτύπωσαν τους πυκνούς γκρίζους καπνούς που κάλυψαν την περιοχή.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από ειδικούς.

Το Tomorrowland, το μεγαλύτερο φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής στον κόσμο, αναμένεται να υποδεχθεί 400.000 επισκέπτες μέσα σε δύο σαββατοκύριακα.

Στη φετινή διοργάνωση θα συμμετάσχουν μερικά από τα πιο ηχηρά ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής, όπως οι David Guetta, Swedish House Mafia, Lost Frequencies και Charlotte De Witte.

Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε συνάντηση με ειδικούς ασφαλείας και τοπικούς αξιωματούχους.

Ο δήμαρχος της Rumst, δήλωσε στα βελγικά ΜΜΕ ότι το ενδεχόμενο ακύρωσης του φεστιβάλ είναι «το τελευταίο που θέλουν να σκεφτούν» και ότι εξετάζονται εναλλακτικές για την αντικατάσταση της σκηνής.

Αξίζει να σημειωθεί πως το φεστιβάλ διαθέτει συνολικά 14 μικρότερες σκηνές που μπορούν να φιλοξενήσουν μεγάλο μέρος των προγραμματισμένων εμφανίσεων.

Η φωτιά, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ξέσπασε ενώ η σκηνή βρισκόταν στην τελική φάση της κατασκευής της.

«Ήμασταν στο τελευταίο στάδιο – μια μέρα πριν την ολοκλήρωση. Τέσσερις εβδομάδες δουλειάς, εξαφανίστηκαν μέσα σε μισή ώρα», δήλωσε εργαζόμενος στην εφημερίδα Het Nieuwsblad, περιγράφοντας τη σκηνή ως «αποκαλυπτική».

Το Tomorrowland ξεκίνησε το 2005 και έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την ηλεκτρονική μουσική, προσελκύοντας φανατικούς από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Πηγή: skai.gr

