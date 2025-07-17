Το διάσημο παγκόσμιο φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής Tomorrowland, στο Βέλγιο σχεδιάζει να κατασκευάσει μια νέα κεντρική σκηνή εγκαίρως για την έναρξη της εκδήλωσης αυτό το Σαββατοκύριακο, δήλωσαν οι διοργανωτές μια μέρα μετά την ολοσχερώς καταστροφή της αρχικής σκηνής από πυρκαγιά.

Οι διοργανωτές αναφέρουν ότι το φεστιβάλ, στην πόλη Μπουμ, νότια της Αμβέρσας, θα ξεκινήσει δύο ώρες αργότερα από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί την Παρασκευή, με ή χωρίς νέα σκηνή.

Σε περίπτωση που δεν προλάβουν να φτιάξουν εγκαίρως μια νέα σκηνή, τότε η εκδήλωση θα ανοίξει με μειωμένη χωρητικότητα και πλήρως το Σάββατο, σύμφωνα με το BBC.

Περίπου 400.000 άτομα αναμένεται να παρακολουθήσουν το φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής κατά τη διάρκεια δύο Σαββατοκύριακων, με δεκάδες χιλιάδες να έχουν ήδη φτάσει στο κάμπινγκ Dreamville για να διανυκτερεύσουν.

Εκατοντάδες καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένων των David Guetta, Lost Frequencies, Swedish House Mafia και Charlotte De Witte, αναμένεται να εμφανιστούν.

Από την πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης, κανείς δεν τραυματίστηκε και οι ειδικοί εργάζονται προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία. Η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία επισήμανε ωστόσο ότι ο χώρος είναι ασφαλής.

Σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Πέμπτης, η εκπρόσωπος του Tomorrowland, Debby Wilmsen, δήλωσε ότι ελπίζουν ότι μια «ωραία, νέα σκηνή» θα είναι έτοιμη την Παρασκευή. Διαφορετικά, το Dreamville και ο χώρος του φεστιβάλ θα λειτουργήσουν ως δύο ξεχωριστοί χώροι την Παρασκευή. Οι καλλιτέχνες που έχουν προγραμματιστεί να εμφανιστούν στην κεντρική σκηνή θα παίξουν στη σκηνή Gathering στο κάμπινγκ.

Σε περίπτωση που επικρατήσει αυτό το σενάριο, οι άνθρωποι που κάνουν κάμπινγκ δεν θα έχουν επίσης πρόσβαση στους υπόλοιπους χώρους του φεστιβάλ.

Υπάρχουν στο χώρο του φεστιβάλ άλλες 14 άλλες σκηνές, όλες όμως είναι πολύ μικρότερες από την κύρια σκηνή.

Impacto en el mundo de los festivales. 🔥 Un incendio destruye el escenario principal de Tomorrowland 2025 justo antes de su inicio. ¿Qué pasará con el evento? #IncendioTomorrowland #FestivalInternacional #Música #ÚltimaHora



Infórmate: https://t.co/TN6Nr2i2xh — Periodistas Unidos (@PeriodistasU) July 17, 2025

Η πυρκαγιά ξεκίνησε γύρω στις 18:00 τοπική ώρα (16:00 GMT) την Τετάρτη. Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πυκνό γκρίζο καπνό να καλύπτει τη σκηνή.

Ένας υπάλληλος που εργαζόταν στο σημείο τη χαρακτήρισε ως «μια αποκαλυπτική σκηνή» καθώς ξέσπασε η φωτιά.

«Ξαφνικά ακούσαμε κρότους και είδαμε φωτιά κοντά στη σκηνή, μια τεράστια έκταση φωτιάς», δήλωσε ο υπάλληλος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του στην εφημερίδα Het Nieuwsblad.

«Απλώς βάζαμε τις τελευταίες πινελιές. Μία μέρα ακόμα και θα ήταν έτοιμο. Τέσσερις εβδομάδες δουλειάς... τελείωσαν σε μισή ώρα.»

TOMORROWLAND FIRE HID SHOCKING SECRET! CELEBRITY SHAME!https://t.co/Nl3Jy3EnyG — Zoey James (@ZoeyJames135733) July 17, 2025

Το Tomorrowland ξεκίνησε το 2005 και έχει γίνει το μεγαλύτερο φεστιβάλ ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής στον κόσμο, προσελκύοντας λάτρεις της μουσικής από κάθε ήπειρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.