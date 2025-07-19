Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε μια μονάδα του διυλιστηρίου Αμπαντάν του Ιράν, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας εργαζόμενος, ανέφερε το ειδησεογραφικό πρακτορείο του υπουργείου Πετρελαίου της χώρας.

🇮🇷 NEW: A large fire broke out at Abadan oil refinery in Iran, firefighters are working to contain the spread@MiddleEastSpec pic.twitter.com/Los1WshGQu July 19, 2025

Η λειτουργία του διυλιστηρίου δεν επηρεάστηκε.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική, τεχνική έρευνα, η αιτία της πυρκαγιάς ήταν μια διαρροή σε μια από τις αντλίες της Μονάδας 70. «Δεν έχουν διαπιστωθεί μέχρι στιγμής ενδείξεις δολιοφθοράς ή ανθρώπινης παρέμβασης», πρόσθεσε το πρακτορείο SHANA.

Πολλοί εργαζόμενοι υπέστησαν εγκαύματα και τουλάχιστον τρεις είναι σε σοβαρή κατάσταση, είπε ο κυβερνήτης της Αμπαντάν, Χοσρό Πιρχαντί, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. Όπως είπε, το δυστύχημα ίσως οφείλεται στην παλαιότητα ορισμένων εξαρτημάτων.

Στα βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν από τα τοπικά πρακτορεία εικονίζονται φλόγες και πυκνός, μαύρος καπνός να υψώνεται πάνω από το διυλιστήριο, που είναι το παλαιότερο της χώρας.

Το Αμπαντάν βρίσκεται στη νοτιοδυτική επαρχία Χουζεστάν, μια από τις θερμότερες περιοχές του κόσμου σήμερα, όπου η θερμοκρασία φτάνει τους 50 βαθμούς Κελσίου. Το διυλιστήριο, όπως σχεδόν όλες οι ιρανικές μονάδες επεξεργασίας πετρελαίου και αερίου, χρειάζεται σημαντικές εργασίες συντήρησης, έπειτα από δεκαετίες διεθνών κυρώσεων σε βάρος του Ιράν.

