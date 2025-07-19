Να αναγνωρίσει δημοσίως και να τιμωρήσει τους υπεύθυνους για την κατάρριψη αεροσκάφους με 38 επιβάτες, ζητά από τη Ρωσία ο πρόεδρος του Αζερμπάϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε ζητήσει συγγνώμη από τον Αλίγιεφ για αυτό που το Κρεμλίνο χαρακτήρισε «τραγικό περιστατικό» πάνω από τη Ρωσία, κατά το οποίο ένα αεροπλάνο των Azerbaijan Airlines συνετρίβη όταν η ρωσική αεράμυνα άνοιξε πυρ εναντίον ουκρανικών drones.

Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος απέφυγε να πει ότι η Ρωσία κατέρριψε το αεροσκάφος.

Ο Αλίγιεφ, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην πόλη Χανκέντι κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης με τίτλο The Global Media Forum, ξεκαθάρισε ότι ήθελε πολύ περισσότερα από τη Μόσχα, την οποία κατηγόρησε για αδράνεια μετά την κατάρριψη του αεροσκάφους.

«Γνωρίζουμε ακριβώς τι συνέβη και μπορούμε να το αποδείξουμε. Επιπλέον, είμαστε βέβαιοι ότι και οι Ρώσοι αξιωματούχοι γνωρίζουν τι συνέβη», δήλωσε ο Αλίγιεφ. «Το πραγματικό ερώτημα είναι: γιατί δεν έκαναν αυτό που θα έπρεπε να κάνει οποιοσδήποτε υπεύθυνος γείτονας;»

Ο Αλίγιεφ δήλωσε ότι το Αζερμπαϊτζάν αναμένει την επίσημη αναγνώριση του περιστατικού, την απόδοση ευθυνών στους υπεύθυνους, την καταβολή αποζημιώσεων στις οικογένειες των θυμάτων και στους τραυματίες, και την επιστροφή του κόστους του κατεστραμμένου αεροσκάφους από τη Μόσχα.

«Αυτές είναι οι συνήθεις προσδοκίες στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η πτήση J2-8243, η οποία είχε απογειωθεί από το Μπακού προς την πρωτεύουσα της Τσετσενίας, Γκρόζνι, κατέπεσε κοντά στο Ακτάου στο Καζακστάν. Τριάντα οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 29 επέζησαν.

Οι σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Μπακού έχουν επιδεινωθεί σοβαρά τους τελευταίους μήνες, αφού η ρωσική αστυνομία συνέλαβε μια ομάδα Αζέρων και τους κατηγόρησε για διάφορα εγκλήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.