Frankie Valli: Παντρεύτηκε σε ηλικία 89 ετών ο διάσημος τραγουδιστής των «Four Seasons»

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν ο διάσημος τραγουδιστής των Four Seasons, Φράνκι Βάλεϊ και η Τζάκι Τζέικομπς, πρώην στέλεχος μάρκετινγκ του CBS.

«Είναι υπέροχο που έχω βρει την αγάπη για άλλη μια φορά σε αυτό το στάδιο της ζωής μου», είπε ο 89χρονος τραγουδιστής στο περιοδικό People. Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Can't Take My Eyes Off Of You» αντάλλαξαν τους γαμήλιους όρκους σε μια ιδιωτική τελετή στο ξενοδοχείο Westgate του Λας Βέγκας, μόνο οι δυο τους.

Είναι ο τέταρτος γάμος για τον τραγουδιστή, γνωστός για τη χαρακτηριστική φωνή του και έχοντας σημειώσει περισσότερες από 35 επιτυχίες -συμπεριλαμβανομένων των «Sherry», «December, 1963 (Oh, What a Night)» και «Grease»- στο top 40 του Billboard Hot 100 singles chart, τόσο με το συγκρότημα όσο και ως σόλο καλλιτέχνης. Γνωρίστηκαν σ΄ ένα εστιατόριο στο Λος 'Αντζελες, ενώ δειπνούσαν με φίλους το 2007 αποκάλυψε η Τζέικομπς. «Κρατήσαμε επαφή μέσω τηλεφώνου μέχρι που μου τηλεφώνησε και μου ζήτησε να βγούμε ραντεβού στο τέλος του 2015 και από τότε είμαστε μαζί», πρόσθεσε.

Αν και είναι σχεδόν 90 ετών, ο Βάλεϊ εξακολουθεί να εμφανίζεται με το συγκρότημά του. Οπως αναφέρει η Daily Mail στις 30 Ιουνίου θα εμφανιστεί στην Νέα Υόρκη και την επόμενη ημέρα θα ανέβει στην σκηνή του Hard Rock Live at Etess Arena στο Ατλάντικ Σίτι.

