Η Μεγκ Ράιαν έγινε ξανά η… Μεγκ Ράιαν – Επανήλθε το πρόσωπό της μετά τις αποτυχημένες πλαστικές 

Πριν λίγους μήνες, η παραμορφωμένη εικόνα της διάσημης ηθοποιού Μεγκ Ράιαν – με το πρησμένο πρόσωπο - είχε σοκάρει και είχε γίνει πρωτοσέλιδο στα ξένα μέσα, που έκαναν λόγο για αποτυχημένες πλαστικές επεμβάσεις.

Meg Ryan, 61, looks unrecognisable on first public outing in six months https://t.co/lnkqFfcEBT pic.twitter.com/fDxZwVXiaX